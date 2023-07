Athletico x Bahia hoje: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Athletico e Bahia se enfrentam neste domingo, 16, às 18h30, no estádio Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

O Athletico chega para o jogo deste domingo após derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, e ocupa a 11ª colocação. Já os baianos, empataram com o Cuiabá, em 1 a 1 na rodada anterior, e estão na 16ª posição.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Athletico x Bahia do Brasileirão hoje?

O jogo deste domingo, 16, às 18h30, entre Athletico e Bahia terá transmissão ao vivo no canal fechado TNT Sports.

Como assistir o jogo Athletico x Bahia online?

A partida entre Athletico e Bahia será transmitida no canal fechado TNT Sports e também pela CazéTV, no YouTube e no Twitch.

Quais são os próximos jogos do Athletico?

23/07 - Vasco da Gama x Athletico - Campeonato Brasileiro

29/07 - Athletico x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

LEIA TAMBÉM: