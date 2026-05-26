Brasileirão: CBF define data para estreia do impedimento semiautomático

A CBF já definiu uma previsão para colocar em prática uma das principais novidades tecnológicas do futebol brasileiro. O impedimento semiautomático deve estrear na Série A do Campeonato Brasileiro a partir da 20.ª rodada de 2026, logo após a disputa da Copa do Mundo.

Nos bastidores, a entidade avançou na preparação do sistema. A instalação da tecnologia foi concluída em 19 estádios utilizados por clubes da elite nacional, e a próxima etapa envolve testes em partidas oficiais, segundo o 'ge'.

O plano prevê dois períodos de avaliação durante o Brasileirão. As rodadas 18 e 19 serão usadas como fase experimental, totalizando 20 jogos monitorados pelo novo modelo. O primeiro teste com bola rolando já acontecerá no próximo fim de semana, quando os dez jogos da rodada servirão como ensaio operacional.

Na última semana, a CBF finalizou a instalação completa do sistema em mais cinco arenas: Arena Fonte Nova, Vila Belmiro, São Januário, Maião e Mangueirão. Neste primeiro momento, a estrutura estará disponível em 19 estádios que atendem aos clubes da Série A, todos ainda passando por calibração e ajustes técnicos.

Como funcionará o impedimento semiautomático no Brasileirão?

A operação da ferramenta depende de uma estrutura tecnológica relativamente compacta, mas altamente precisa.

Cada estádio contará com cerca de 30 aparelhos celulares, que precisarão de energia elétrica e conexão constante à internet para o funcionamento do sistema.

A tecnologia utilizada é fornecida pela empresa Genius Sports, parceira também da Premier League e dos campeonatos nacionais da Bélgica e do México.

O modelo funciona com aproximadamente 30 aparelhos iPhone 16 Pro ou 17 Pro instalados ao redor do estádio. Os dispositivos registram toda a partida em resolução 4K e a 100 quadros por segundo, permitindo a criação de uma réplica digital do jogo em tempo real, usada para detectar impedimentos com maior rapidez e precisão.

A expectativa inicial da CBF era iniciar o Campeonato Brasileiro já com o novo recurso disponível. O cronograma, no entanto, precisou ser ajustado devido à necessidade de visitas técnicas e instalação em todos os estádios previstos para receber a ferramenta. O objetivo original da entidade era cadastrar até 27 arenas para atender aos clubes da Série A.

Tecnologia já é usada em ligas internacionais

A implantação no Brasil segue um modelo semelhante ao adotado em outras competições ao redor do mundo.

Na Inglaterra, por exemplo, o sistema começou a ser utilizado apenas em abril, durante a 32.ª rodada da temporada 2024/25 da Premier League.

Com a fase de testes próxima do início, a expectativa da CBF é dar um passo importante rumo à modernização da arbitragem no futebol brasileiro ainda nesta temporada.