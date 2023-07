São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo o jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Santos se enfrentam nesta domingo, 16, às 16h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

São Paulo e Santos entram em campo em momentos opostos na temporada. O Tricolor vêm embalado pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil, após vencer o Palmeiras por 2 a 1 no Allianz Parque. A equipe espera com apoio do seus mais de 52 mil torcedores, vencer a equipe da baixada.

Já o Santos, busca fora de casa, dar uma resposta positiva ao seu torcedor. O Peixe se afastou da zona do rebaixamento, após vencer o Goiás por 4 a 3 na última rodada. A equipe foi desclassificada de todas as competições e agora suas atenções estão apenas no Brasileirão.

No histórico do confronto, a vantagem é são paulina. As equipes se enfrentaram em 289 jogos, com 123 vitórias para o Tricolor, contra 95 para o Peixe. No último jogo, válido pelo Campeonato Paulista, o São Paulo venceu por 3 a 1.

Onde assistir ao vivo São Paulo x Santos pelo Brasileirão

O jogo deste domingo, às 16h, entre São Paulo e Santos terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo São Paulo x Santos online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

22/07 - Cuiabá x São Paulo - Brasileirão

30/07 - São Paulo x Bahia - Brasileirão

23/07 - Santos x Botafogo - Brasileirão

29/07 - Fluminense x Santos - Brasileirão

