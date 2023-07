Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo pelo Brasileirão

Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta domingo, 16, às 18h30, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Após derrota e eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo, o Palmeiras retoma as atenções para o Brasileirão. A equipe está na quinta colocação e precisa vencer para alcançar as primeiras posições.

Do outro lado, o Internacional, espera com apoio do torcedor retomar o caminho das vitórias. A equipe perdeu para o Fluminense no último jogo e ocupa a 10ª colocação no campeonato.

Onde assistir ao vivo Internacional x Palmeiras pelo Brasileirão

O jogo deste domingo, às 16h, entre Internacional x Palmeiras terá transmissão ao vivo na no Premiere.

Como assistir o jogo Internacional x Palmeiras online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?

22/07 - Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão Série A

02/08 - América MG x Palmeiras - Libertadores

LEIA TAMBÉM: