Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta domingo, 16, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Tentando encostar no líder, o Flamengo entra em campo embalado pelos resultados recentes. O Rubro Negro venceu o Athletico PR pelo meio de semana e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Fluminense, quer recuperar o bom futebol do começo da temporada. A equipe venceu o Internacional na última rodada e espera conseguir sua segunda vitória consecutiva.

No histórico do clássico, a vantagem é para a equipe Rubro Negra. Em 377 jogos, foram 137 vitórias para o Flamengo, contra 120 para o Tricolor Carioca. No último confronto, válido pela Copa do Brasil, o Mengão bateu por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final.

Onde assistir ao vivo Fluminense x Flamengo pelo Brasileirão

O jogo deste domingo, às 16h, entre Fluminense e Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Fluminense x Flamengo online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Fluminense ?

24/07 - Coritiba x Fluminense - Brasileirão

29/07 - Fluminense x Santos - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?

22/07 - Flamengo x América MG - Brasileirão

26/07 - Flamengo x Grêmio - Copa do Brasil

