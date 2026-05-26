O que esperar da 2ª temporada de 'Manual de Assassinato para Boas Garotas'?

A segunda temporada de "Manual de Assassinato para Boas Garotas" chega à Netflix apostando em um novo mistério e em uma estratégia diferente de lançamento. Depois do sucesso da primeira fase, a série baseada nos livros de Holly Jackson retorna adaptando “Boa garota, segredo mortal”, segundo volume da franquia.

Desta vez, a trama gira em torno de uma pergunta que promete movimentar Little Kilton: onde está Jamie Reynolds?

Segunda temporada aposta em um suspenso maior obscuro

Após solucionar o caso de Andie Bell, Pip Fitz-Amobi tenta se afastar das investigações e lidar com as consequências emocionais da primeira temporada. No entanto, tudo muda quando Jamie Reynolds desaparece misteriosamente pouco antes do julgamento de Max Hastings. Sem confiar totalmente na polícia, Pip volta ao centro de uma nova investigação que parece ainda mais perigosa.

A nova temporada também deve aprofundar o impacto psicológico das escolhas de Pip. O trailer divulgado pela Netflix já indica uma protagonista mais pressionada, paranoica e distante da imagem de “boa garota” construída no início da série.

O elenco principal retorna com Emma Myers no papel de Pip e Zain Iqbal como Ravi Singh. A nova leva de episódios também introduz personagens inéditos ligados ao desaparecimento de Jamie Reynolds.

Dois episódios por semana

Outra mudança importante está no formato de lançamento. Diferente da primeira temporada, que chegou completa ao catálogo, os novos episódios serão divididos em blocos semanais. A Netflix lançará a temporada em três partes. Veja como ficará o calendário:

Episódios 1 e 2 — 27 de maio

Episódios 3 e 4 — 3 de junho

Episódios 5 e 6 — 10 de junho

A estratégia acompanha uma tendência recente da plataforma, que vem apostando em estreias fracionadas para manter séries em alta por mais tempo.

Com mais suspense, novas pistas e uma protagonista emocionalmente abalada, a segunda temporada de "Manual de Assassinato para Boas Garotas" tenta aproveitar o forte engajamento conquistado pela primeira fase e transformar o desaparecimento de Jamie Reynolds no próximo grande mistério teen da Netflix.