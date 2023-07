Grêmio x Botafogo hoje: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Grêmio e Botafogo se enfrentam neste domingo, 9, às 18h30, no estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

No jogo deste domingo, o Grêmio enfrenta o líder do Brasileirão, Botafogo. O principal craque do tricolor gaúcho, Luisito Suárez, é dúvida por conta de dores no joelho.

Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão

O jogo deste domingo às 18h30 entre Grêmio e Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Grêmio x Botafogo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?

12/07 - Patronato x Botafogo - Copa Sul-Americana

15/07 - Botafogo x Bragantino - Campeonato Brasileiro

