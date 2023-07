Cruzeiro x Coritiba hoje: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Cruzeiro e Coritiba se enfrentam neste domingo, 16, às 11h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

O Cruzeiro recebe o Coritiba no Estádio Independência, e busca brigar pelo G-6 do campeonato. Já o Coritiba conseguiu abandonar a lanterna, e agora tenta sair também da zona do rebaixamento.

Onde assistir ao vivo Cruzeiro x Coritiba do Brasileirão hoje?

O jogo deste domingo, 16, às 11h, entre Cruzeiro e Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Cruzeiro x Coritiba online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro ?

23/07 - Cruzeiro x Goiás - Campeonato Brasileiro

29/07 - Athletico-PR x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

