Bia Haddad bate dupla favorita e avança às oitavas em Roland Garros

A brasileira Bia Haddad Maia estreou com vitória na chave de duplas de Roland Garros nesta terça-feira, 26. Ao lado da russa Liudmila Samsonova, ela derrotou a dupla cabeça de chave número 9 formada pela americana Desirae Krawczyk e pela ucraniana Lyudmyla Kichenok por 2 sets a 1.

A vitória veio com parciais de 7/5, 2/6 e 6/2, após 2h15min de partida em Paris.

Na próxima rodada, Bia e Samsonova enfrentam as vencedoras do confronto entre as indonésias Aldila Sutjiadi e Janice Tjen e a dupla formada pela tcheca Marie Bouzkova e pela espanhola Sara Sorribes.

Momento de Bia Haddad

O resultado representa um alívio para Bia Haddad em meio ao momento difícil vivido na temporada de simples. A brasileira soma quatro vitórias em 20 partidas em 2026 e foi eliminada logo na estreia da chave individual de Roland Garros.

Na partida contra a britânica Francesca Jones, Bia chegou a abrir 6/1 e 4/2, mas sofreu a virada e deu adeus ao torneio de simples ainda na primeira rodada.

Atual número 91 do ranking de duplas da WTA, Bia disputa Roland Garros ao lado de Samsonova utilizando os rankings de simples para entrar diretamente na chave principal. Esta é a quarta participação da paulista na chave de duplas femininas do Grand Slam francês.