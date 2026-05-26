Vaivém em Guerra com o Irã volta a derrubar Ibovespa e dólar sobe

O Ibovespa cai 0,22%, a 177,4 mil pontos, na manhã desta terça-feira, 26, com uma agenda carregada de indicadores econômicos nos Estados Unidos, Europa e Ásia, além da decisão sobre os juros na Nova Zelândia. No Brasil, investidores acompanham os dados do setor externo divulgados pelo Banco Central.

O petróleo opera misto às 10h30 horas (horário de Brasília). A referência internacional de preços, Brent, subia 3,10%, para US$ 96,30 por barril, e o West Texas Intermediate (WTI), parâmetro de preços nos EUA, caindo 3,86%, a US$ 92,90. Já o dólar comercial, que começou o dia com tendência de baixa, avançava para R$ 5,03.

Entre as ações mais negociadas, os papéis da Vale avançavam 0,20%, ao passo que os da Petrobras operava perto da estabilidade, entre 0,39% a 0,55%. Entre as maiores altas do pregão, Ambev avançava 1,46%, enquanto Prio subia 1,42% e CSN, 1,11%. As grandes baixas ficaram com Cosan (-3,64%), C&A (-2,43%) e Vamos (-2,37%).

O analista da Ciano Investimentos, Rafael Minotto, vê que o mercado deve ter uma sessão mais cautelosa hoje, à espera de notícias mais consistentes que possam direcionar os ativos ao longo do dia. "Tem a situação do petróleo, que voltou a subir hoje após ter despencado 7% ontem", algo que pode impulsionar petroleiras.

Analistas do UBS indicam, ainda, que o mercado global da commodity segue pressionado pela redução dos estoques e por interrupções nas rotas de exportação, cenário que mantém a percepção de oferta apertada.

"O minério de ferro, na contramão do petróleo, abre caindo, o que deve trazer um pouco de peso para as mineradoras. A gente também tem (...) um decreto estabelecido pelo governo de R$ 0,44 por litro da gasolina. Então, isso também deve repercutir de forma negativa, de certa forma, nas ações do setor de combustíveis", acrescentou.

EUA avançam com expectativa de acordo com o Irã

Os índices de Nova York abriram em alta, na volta do feriado do Memorial Day, com investidores reagindo às expectativas de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio.

Logo após a abertura, o Dow Jones avançava 0,3%, enquanto o S&P 500 subia 0,6% e o Nasdaq Composite saltava 0,9%, impulsionado principalmente pelas ações de tecnologia.

O otimismo do mercado ganhou força após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que as negociações com Teerã estão "progredindo bem", mesmo com novos ataques do país no Irã.

Europa opera sem direção única após rali da véspera

Na Europa, os mercados operam sem direção única depois de uma forte recuperação registrada na véspera. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,15% no início da tarde no horário local, pressionado pela volatilidade dos preços do petróleo. Os estoques da commodity no continente estão próximos do limite.

As bolsas de Frankfurt e Paris caíam 0,46% e 0,72%, respectivamente, enquanto Londres avançava 0,59%, impulsionada por ações de mineradoras.

Bolsa da Coreia do Sul renova máximas históricas

Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única. O destaque ficou para o índice Kospi, da Coreia do Sul, que renovou máximas históricas e encerrou em alta de 2,55%, com melhora do apetite por risco global. O Nikkei, do Japão, recuou 0,25% após investidores realizarem lucros depois de o índice ultrapassar os 65 mil pontos pela primeira vez.