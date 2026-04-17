Esporte

João Fonseca perde para Ben Shelton e se despede do ATP de Munique

Brasileiro chegou a ganhar um set, mas acabou sendo derrotado pelo número 6 do mundo por 2 sets a 1.

João Fonseca: tenista agora foca sua atenção no Master 1000 de Madrid ( (Foto de Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW))

João Fonseca: tenista agora foca sua atenção no Master 1000 de Madrid ( (Foto de Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12h51.

João Fonseca caiu nas quartas de final do ATP 500 de Munique nesta sexta-feira, 17. O brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Ben Shelton, número 6 do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Agora, o tenista brasileiro focará sua preparação para a disputa do Masters 1000 de Madrid. O brasileiro será o cabeça de chave da competição após desistência de Novak Djokovic.

Shelton enfrentará o vencedor do duelo entre o canadense Denis Shapovalov e o eslovaco Alex Molcan. O duelo será no sábado, com horário ainda a ser definido.

João Fonseca vence um set, mas não consegue segurar o resultado

No jogo, João começou recebendo o saque de Shelton e ganhou três pontos do rival. No entanto, o norte-americano fez dois aces e abriu 1/0.

Fonseca também fez bons saques e deixou tudo igual. A dupla confirmou os serviços seguintes, mas, no oitavo game, acabou cedendo dois breaks e Shelton aproveitou para quebrar o brasileiro e abrir a vantagem.

O resultado acabou afetando João Fonseca, e o jogador acabou cedendo breaks para o adversário. Apesar disso, se recuperou e conseguiu dar a volta no placar. No oitavo game, ele aproveitou o primeiro break e fez 5/3. Sacando, João foi muito bem e fez 6/3, igualando o placar.

No terceiro set, Shelton começou sacando bem e João buscou seguir bem nas devoluções. No entanto, o norte-americano seguia encaixando bem o serviço e, com uma sequência de erros, João acabou dando vantagem para seu oponente, que abriu 4/2. Na frente, Ben confirmou seus saques e fechou a terceira parcial.

Essa foi a sexta derrota de João em sete jogos contra atletas presentes no top 10 do ranking mundial. A única vitória do brasileiro foi contra o russo Andrey Rublev, nono colocado em 2025, no Australian Open.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)João Fonseca

Mais de Esporte

Copa de 2026 terá maioria de técnicos estrangeiros e nenhum brasileiro pela 1ª vez

Às vésperas da Copa, iFood lança pelúcias de Canarinhos para celebrar títulos do Brasil

Copa Libertadores: veja classificação atualizada dos grupos após 2ª rodada

Djokovic desiste e João Fonseca será cabeça de chave no Masters 1000 de Madrid

Mais na Exame

Ciência

Doença celíaca e diabetes: a 'herança' da seleção natural nos últimos 4 mil anos

Pop

Irmão de Suzane von Richthofen recusou convite para documentário da Netflix

Casual

Relógios na F1: as apostas das marcas para a temporada 2026/27

Future of Money

Possível criador do Bitcoin diz que risco quântico não se concretizará por pelo menos 20 anos