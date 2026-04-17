João Fonseca perde para Ben Shelton e se despede do ATP de Munique

João Fonseca caiu nas quartas de final do ATP 500 de Munique nesta sexta-feira, 17. O brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Ben Shelton, número 6 do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Agora, o tenista brasileiro focará sua preparação para a disputa do Masters 1000 de Madrid. O brasileiro será o cabeça de chave da competição após desistência de Novak Djokovic.

Já Shelton enfrentará o vencedor do duelo entre o canadense Denis Shapovalov e o eslovaco Alex Molcan. O duelo será no sábado, com horário ainda a ser definido. João Fonseca vence um set, mas não consegue segurar o resultado

No jogo, João começou recebendo o saque de Shelton e ganhou três pontos do rival. No entanto, o norte-americano fez dois aces e abriu 1/0.

Fonseca também fez bons saques e deixou tudo igual. A dupla confirmou os serviços seguintes, mas, no oitavo game, acabou cedendo dois breaks e Shelton aproveitou para quebrar o brasileiro e abrir a vantagem.

O resultado acabou afetando João Fonseca, e o jogador acabou cedendo breaks para o adversário. Apesar disso, se recuperou e conseguiu dar a volta no placar. No oitavo game, ele aproveitou o primeiro break e fez 5/3. Sacando, João foi muito bem e fez 6/3, igualando o placar.

No terceiro set, Shelton começou sacando bem e João buscou seguir bem nas devoluções. No entanto, o norte-americano seguia encaixando bem o serviço e, com uma sequência de erros, João acabou dando vantagem para seu oponente, que abriu 4/2. Na frente, Ben confirmou seus saques e fechou a terceira parcial.

Essa foi a sexta derrota de João em sete jogos contra atletas presentes no top 10 do ranking mundial. A única vitória do brasileiro foi contra o russo Andrey Rublev, nono colocado em 2025, no Australian Open.