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Edital do Enem 2026 é divulgado e terá inscrição automática; confira o cronograma

A nova edição do exame contará com cerca de 10 mil locais de prova, de acordo com o Inep

Enem 2026: nova edição do exame contará com inscrição automática para alunos da rede pública (Angelo Miguel/MEC)

Enem 2026: nova edição do exame contará com inscrição automática para alunos da rede pública (Angelo Miguel/MEC)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h24.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 terá algumas novidades na sua programação. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, nesta sexta-feira, 22, o Edital nº 64/2026, referente à prova, que permite a entrada em diversas universidades públicas e em programas de bolsas para universidades particulares.

As provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro e contarão com inscrição automática para alunos da rede pública. Além disso, o Inep estima aumentar para cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o Enem 2026 em todo o país.

Como funcionará a inscrição automática no Enem 2026

A principal novidade da nova edição do exame é a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

Ela será realizada com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao MEC, mas não será o único passo necessário para realizar o Enem 2026.

Mesmo com a inscrição pré-preenchida, o estudante deverá acessar o sistema do Enem, pela Página do Participante, para confirmar sua participação e informar o município em que deseja realizar as provas, a língua estrangeira escolhida e a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso.

Quando começam as inscrições para o Enem 2026?

As inscrições para o exame começam na próxima semana. Elas ocorrem de 25 de maio até 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante.

O prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição na prova.

Para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 10 de junho.

Cronograma completo do Enem 2026

  • Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho
  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
  • Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho
  • Resultado do recurso: 3 de julho
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
Acompanhe tudo sobre:EnemVestibulares

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