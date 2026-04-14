João Fonseca vence algoz e avança para as oitavas do ATP de Munique

Brasileiro reencontrou chileno que o havia eliminado do ATP 250 de Bucareste 2024 e ATP 250 de Buenos Aires; agora enfrentará o francês Arthur Rinderknech

João Fonseca: brasileiro já havia enfrentado Rinderknech no Masters 1000 de Monte Carlo

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08h25.

João Fonseca voltou às quadras nesta terça-feira, 14, e venceu o chileno Alejandro Tabilo na estreia do ATP 500 de Munique por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (1) e 6/3.

Após a campanha histórica, chegando às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, o brasileiro teve um novo desafio pela frente, mas, sem grandes dificuldades, confirmou o resultado positivo e se classificou para a próxima fase do torneio.

Na próxima rodada, válida pelas oitavas de final, o tenista vai enfrentar o francês Arthur Rinderknech. O número 27 do mundo derrotou o norte-americano Alex Michelsen (35º) por 2 sets a 0 na primeira fase.

Em Monte Carlo, João Fonseca já havia enfrentado o francês e vencido por 2 sets a 1. O duelo está marcado para quarta-feira, 15, com horário ainda a ser definido.

"Eu sabia que seria um jogo lindo. O Tabilo vem jogando bem. Eu sabia que seria difícil. Perdi para ele duas vezes e estou feliz que pude jogar com um cara que saca muito bem na altitude. Toda semana é uma superfície diferente, um clima diferente. Você precisa se adaptar", disse Fonseca.

"Isso é o tênis. Você precisa se adaptar. Estou pronto para a próxima rodada", afirmou após o jogo.

João reencontra algoz, mas vence com tranquilidade

A estreia de João Fonseca no ATP 500 de Munique foi um reencontro com seu algoz. Nos ATP 250 de Bucareste 2024 e ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, o brasileiro foi derrotado pelo chileno. Dessa vez, quem levou a melhor foi o brasileiro, que dominou o jogo e venceu por 2 sets a 0.

O primeiro set foi o que era esperado para o reencontro entre João Fonseca e Tabilo. Com equilíbrio, os dois iam conseguindo pontuar. O chileno foi quem se adaptou mais rápido ao frio e ao saibro mais lento.

Foi Tabilo que quebrou o serviço de Fonseca no terceiro game. Mas o brasileiro conseguiu igualar o resultado na sequência, empatando a parcial. 

A dupla seguiu o jogo e levou para o tie-break. Foi aí que Fonseca passou a dominar. Aproveitando-se das falhas do rival, o brasileiro levou a melhor e venceu por 7/6 (1).

No segundo set, Tabilo voltou melhor e o jogo ficou aberto. Fonseca teve chances de quebra no quinto game, enquanto o adversário teve no sexto. No entanto, a primeira quebra aconteceu apenas no sétimo game, e João contou com o erro do rival para abrir vantagem no placar.

Na frente, o brasileiro teve um duplo break e match point no nono game, fechando o segundo set e o duelo por 6/3.

