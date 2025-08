Djokovic transfere torneio de tênis de Belgrado para Atenas após desavença com presidente da Sérvia

O tenista Novak Djokovic decidiu transferir a sede do seu torneio ATP 250 de Belgrado, na Sérvia, para a Grécia por conta de uma desavença com o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, segundo o jornal grego SDNA. O atleta passou a apoiar os protestos contrários ao governo.

O torneio, que acontecerá de 1 a 8 de novembro, está se mudando para uma nova cidade, Atenas. Um evento desse nível não acontece na Grécia desde 1994.

A família de Djokovic tentou justificar a mudança dizendo que o objetivo é "expandir a presença do circuito em países com crescente presença do tênis" e que a decisão se baseia em "critérios estratégicos e comerciais", mas de acordo com o jornal grego "as relações de Novak com o presidente sérvio Aleksandar Vucic ficaram abaladas após o acidente de Novi Sad e o apoio do tenista de 38 anos aos estudantes que protestavam contra o governo".

Com a disputa política, o tenista de 38 anos se interessou pela mudança e uma delegação da ATP também inspecionou o local coberto algumas semanas atrás, um sinal de quão avançadas estão as discussões sobre a mudança do torneio.

Apoio de Novak aos protestos

O país balcânico há muito tempo protesta contra diversos setores da sociedade, criticando a corrupção do próprio Vucic. Esses protestos se intensificaram após a morte de 16 pessoas na estação ferroviária de Novi Sad, em um trágico incidente em novembro e que foi fechado sem quaisquer consequências para os responsáveis, levando a uma onda de protestos contra o governo que seguem mobilizando milhões de pessoas.

Essas reivindicações foram apoiadas por Djokovic e lideradas por estudantes, algo que Aleksandar Vucic não gostou nem um pouco. No anúncio do Aberto de Belgrado nas redes sociais, os organizadores, compostos pela família do tenista, declararam que o torneio não poderia ser realizado nas condições necessárias.

Eles também acrescentaram que estavam muito satisfeitos com tudo o que haviam conquistado com o torneio.

"Estamos orgulhosos de tudo o que conquistamos até agora e gratos a todos que fizeram parte deste projeto, especialmente aos parceiros, patrocinadores e ao público que nos deu um enorme apoio. A organização continua comprometida com o desenvolvimento do tênis na Sérvia e continuará trabalhando para criar as condições para que torneios profissionais sejam realizados em Belgrado novamente no futuro", comunicou no Instagram.