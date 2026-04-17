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Djokovic desiste e João Fonseca será cabeça de chave no Masters 1000 de Madrid

Sérvio não irá disputar o torneio que acontece na semana que vem; brasileiro inicia torneio apenas na segunda rodada

João Fonseca: cabeça de chave, o tenista pode fugir dos melhores posicionados no ranking até a terceira rodada ((Foto de Julian Finney/Getty Images) )

João Fonseca: cabeça de chave, o tenista pode fugir dos melhores posicionados no ranking até a terceira rodada ((Foto de Julian Finney/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 17 de abril de 2026 às 09h26.

João Fonseca será cabeça de chave no Masters 1000 de Madrid. O brasileiro, número 35 do ranking, garantiu esse status após a desistência de Novak Djokovic, número 4 do ranking de ATP.

O sérvio anunciou nesta sexta-feira, 17, que não irá disputar o Masters de Madrid devido a dores no ombro. Ele também desistiu dos torneios de Miami e Monte Carlo. O último torneio disputado pelo atleta foi Indian Wells, em março.

Antes, Fonseca estava na "lista de espera", mas agora será um dos 32 cabeças de chave do torneio. Com isso, ele não precisará jogar a primeira rodada e já entra direto na segunda fase. Além disso, foge dos principais atletas do ranking, pelo menos, até a terceira rodada.

O Masters 1000 de Madrid ocorre entre 20 de abril e 3 de maio, no saibro da Caja Mágica, em Madrid, Espanha. O sorteio das chaves acontece na segunda-feira, 20.

João Fonseca pode subir no ranking

Embora esteja na 35.ª colocação, João Fonseca pode chegar ao Masters de Madrid em uma posição melhor no ranking. Disputando o ATP 500 de Munique, na Alemanha, nesta semana, o brasileiro pode subir na classificação.

Fonseca disputa as quartas de final do Munich Open nesta sexta-feira, 17, contra o norte-americano Ben Shelton, número 6 do ranking.

A melhor campanha da carreira de João Fonseca em um Masters 1000 foi em Monte Carlo, na semana passada, quando atingiu as quartas de final.

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