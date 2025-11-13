No top 30 da ATP, João Fonseca terá calendário 'premium' em 2026

Com apenas 19 anos, o carioca João Fonseca vai terminar o ano de 2025 no top 30 no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ou seja, entre os 30 melhores tenistas do mundo. Essa posição vai mudar o calendário de competições do atleta em 2026.

Segundo o regulamento da ATP, Fonseca entrou para um grupo seleto chamado commitment players, que têm que participar de pelo menos 13 competições em 2026, sendo ao menos oito dos nove Masters 1000 da temporada. A exceção é o Masters 1000 de Monte Carlo, em abril. João também precisa participar de, no mínimo, cinco torneios ATP 500, sendo que um deles deve ser obrigatoriamente jogado depois do US Open, último Grand Slam do calendário da ATP.

Um dos ATP 500 que João Fonseca já confirmou presença é o Rio Open, que acontece em fevereiro de 2026. A participação do jovem carioca impulsionou as vendas de ingressos, que esgotaram em menos de duas horas.

Potencial de bônus milionário

Caso um commitment player não cumpra os requisitos, pode pagar uma multa e perder pontos no ranking mundial, a menos que apresente justificativas como atestados médicos.

Por outro lado, se Fonseca participar de todos esses campeonatos, pode entrar na bonificação que irá distribuir US$ 21 milhões (R$ 111 milhões) a tenistas do top 30 mundial. Por isso, a agenda do carioca em 2026 será uma maratona de jogos seguidos.

No momento, João Fonseca está na posição número 24 do ranking mundial. Até o fim dos campeonatos de 2025, as pontuações ainda podem variar, mas não o suficiente para tirá-lo do top 30.