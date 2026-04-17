Ronaldo lança clube de tênis de luxo com títulos de R$ 1 milhão

Ronaldo Nazário deu mais um passo na estratégia de diversificação de ativos ao lançar, em abril, o Galacticos House. O empreendimento é um clube de tênis exclusivo que funcionará dentro do Reserva Beach Club, um complexo de luxo em desenvolvimento em Alphaville, na Grande São Paulo.

Com entrega prevista para 2027, o projeto amplia a presença do ex-jogador no segmento de lifestyle esportivo de alto padrão. O espaço, que também funcionará como ambiente de networking, será restrito para apenas 300 membros. O valor para adquirir um título no clube parte da casa de R$ 1 milhão.

O investimento faz parte de um ecossistema robusto liderado pela incorporadora BR Soho. O Reserva Beach Club, onde o clube de Ronaldo está inserido, possui um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 4,2 bilhões.

Embora o surfe e a piscina de ondas sejam o eixo central do complexo, o Galacticos House surge como uma "bolha" de exclusividade voltada ao tênis e ao padel — esportes que têm registrado crescimento acelerado no consumo da elite brasileira.

O luxo esportivo de Ronaldo

A proposta segue o modelo de clubes internacionais, onde a prática esportiva é o pano de fundo para serviços de concierge, adega própria, galeria de arte e alfaiataria sob medida.

Do ponto de vista técnico, o complexo de 36 mil metros quadrados foi projetado para espelhar os principais centros de treinamento da ATP. O espaço contará com nove quadras de diferentes superfícies, incluindo saibro com certificação da Federação Internacional de Tênis (ITF) e uma arena central com capacidade para 3 mil espectadores.

O diferencial tecnológico, contudo, está na aplicação de inteligência artificial e robótica: as quadras serão equipadas com sistemas de análise de desempenho em tempo real e robôs capazes de simular partidas, elevando o treinamento ao nível dos grandes centros globais.

"Quis criar um clube que fosse além da quadra, preparado para receber grandes torneios e conectar esporte ao estilo de vida", afirmou Ronaldo durante o lançamento.

A escolha de Alphaville também é estratégica. A região atravessa um processo de consolidação como polo de consumo premium, acompanhando a migração de um perfil de morador com alto poder aquisitivo que busca infraestrutura de lazer completa sem a necessidade de deslocamento para a capital.