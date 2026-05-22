Campeões mundiais viveram jejum de 20 anos sem vencer jogos de abertura da Copa

Os campeões mundiais demoraram duas décadas para conquistar uma vitória em jogos de abertura da Copa do Mundo. O formato, que colocava o detentor do título na partida inaugural, foi adotado pela primeira vez na Alemanha Ocidental, em 1974, e permaneceu até a edição de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

A sequência inicial esteve longe de ser positiva para os campeões. O Brasil, vencedor da Copa de 1970, estreou na Alemanha com um empate sem gols diante da Iugoslávia. Quatro anos depois, a Alemanha Ocidental repetiu o placar contra a Polônia, enquanto a Argentina, campeã em 1978, tropeçou logo na abertura de 1982 ao perder por 1 a 0 para a Bélgica.

A dificuldade persistiu nas edições seguintes. Em 1986, a Itália ficou apenas no empate com a Bulgária, e, quatro anos mais tarde, a Argentina sofreu uma das maiores zebras da história das estreias em Mundiais, derrotada por Camarões por 1 a 0.

Alemanha quebra tabu; Brasil vence na França

A primeira vitória de um campeão vigente em uma abertura de Copa só aconteceu em 1994, nos Estados Unidos. A Alemanha derrotou a Bolívia por 1 a 0, em Chicago, com gol de Jürgen Klinsmann, encerrando um jejum de 20 anos sem triunfos inaugurais.

Na edição seguinte, em 1998, foi a vez do Brasil confirmar o favoritismo. Defendendo o título conquistado quatro anos antes, a Seleção Brasileira venceu a Escócia por 2 a 1, em Saint-Denis.

O último capítulo do modelo ocorreu em 2002. Na ocasião, a França, campeã mundial e europeia, surpreendeu negativamente ao ser derrotada por Senegal por 1 a 0 na partida de abertura.

Mudança de formato colocou anfitriões em destaque

A partir da Copa do Mundo de 2006, a FIFA alterou o protocolo de estreia do torneio. Desde então, o jogo inaugural passou a ser protagonizado pelo país-sede, e não mais pelo campeão vigente.

Assim, na Copa do Mundo de 2026, a honra da primeira partida ficará com um dos anfitriões do torneio: o México, que abrirá a competição diante da África do Sul.