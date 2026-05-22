Spaten Fight Night 3 confirma Rafaela Silva e Bia Souza no judô, card de Jiu Jitsu e boxe

O Spaten Fight Night 3 já tem data confirmada: o evento acontece no dia 29 de agosto, em São Paulo. Promovida pela Spaten, marca premium de origem alemã da Ambev, a edição de 2026 amplia o formato da plataforma ao incluir disputas de judô e jiu-jitsu no card, que até então era centrado no boxe. A iniciativa marca a expansão da franquia de lutas da marca no Brasil.

Entre os confrontos anunciados está a luta entre Rafaela Silva e a mexicana Prisca Awiti Alcaraz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2024, na categoria meio-leve, até 63 kg. O duelo também celebra os 10 anos da medalha de ouro conquistada por Rafaela Silva nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

“Estar no Spaten Fight Night este ano é especial. Olhar para trás e ver que já se passaram 10 anos daquele ouro inesquecível no Rio de Janeiro me enche de orgulho. Comemorar essa marca histórica fazendo o que eu mais amo, e em um palco tão grandioso quanto o evento, é um privilégio enorme”, afirma Rafaela Silva, que integra o grupo de embaixadores da marca desde 2024.

Outra luta confirmada coloca frente a frente Bia Souza e Raz Hershko. O confronto retoma a final olímpica de 2024, quando a brasileira venceu a israelense e conquistou a medalha de ouro. A disputa integra a estreia oficial do judô no card do Spaten Fight Night.

“Subir no tatame do Spaten Fight Night para reviver um momento que mudou a minha vida é uma sensação indescritível. Vai ser uma noite histórica para o judô nacional”, declarou Bia Souza.

A diretora de marketing da Spaten, Cinthia Klumpp, afirmou que a edição de 2026 amplia o posicionamento da marca no universo das artes marciais. “O compromisso de Spaten com o esporte segue inabalável. O Spaten Fight Night foi criado para ser a nossa máxima celebração das artes marciais e nosso propósito segue firme. Este ano elevamos a experiência: ampliamos o card e as modalidades e trouxemos mais atletas determinados a fazer história”, disse.

Trajetória de Rafaela Silva

Rafaela Silva: lutadora brasileira durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. (David Finch/Getty Images)

A jornada da lutadora é marcada por superação e grande desempenho em competições internacionais. Depois de passar pelas categorias de base, Rafaela Silva se firmou entre as melhores do mundo, apesar de episódios difíceis como a desclassificação em Londres 2012 e uma suspensão por doping em 2019, da qual retornou ao alto nível.

Principais conquistas

Campeã mundial júnior em 2008.

Prata no Mundial de Paris em 2011.

Campeã mundial sênior em 2013, sendo a primeira judoca brasileira a vencer um Mundial.

Ouro olímpico no Rio 2016.

Campeã mundial novamente em 2022.

Bronze por equipes em Paris 2024.

Trajetória de Bia Souza

Jogos Olímpicos Paris 2024: a judoca Bia Souza venceu israelense Raz Hershko e conquistou a medalha de ouro na categoria +78kg - Foto: Alexandre Loureiro/COB. (Comitê Olímpico Brasileiro/Divulgação)

Bia Souza, nome esportivo de Beatriz Souza, nasceu em Itariri, no litoral de São Paulo, e foi criada em Peruíbe. A judoca iniciou no esporte aos 7 anos por meio de um projeto social da cidade. Depois, passou pelas equipes do Palmeiras e do Pinheiros até alcançar espaço na seleção brasileira.

A atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na categoria acima de 78 kg. Na mesma edição da Olimpíada, também integrou a equipe brasileira que garantiu a medalha de bronze na disputa por equipes mistas.

Com o título olímpico em Paris, Bia Souza passou a integrar o grupo de atletas brasileiros campeões no judô. A trajetória da atleta inclui resultados em etapas do circuito internacional e participações em campeonatos mundiais da modalidade.

A judoca se consolidou entre os principais nomes do judô brasileiro na categoria peso-pesado feminino.

Principais conquistas