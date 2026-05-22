Spaten Fight Night 3 confirma Rafaela Silva e Bia Souza no judô, card de Jiu Jitsu e boxe

Spaten Fight Night 3: em 29 de agosto, a lutadora Rafaela Silva vai enfrentar a mexicana Prisca Awiti Alcaraz (Divulgação)
Repórter
Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h14.
O Spaten Fight Night 3 já tem data confirmada: o evento acontece no dia 29 de agosto, em São Paulo. Promovida pela Spaten, marca premium de origem alemã da Ambev, a edição de 2026 amplia o formato da plataforma ao incluir disputas de judô e jiu-jitsu no card, que até então era centrado no boxe. A iniciativa marca a expansão da franquia de lutas da marca no Brasil.
Entre os confrontos anunciados está a luta entre Rafaela Silva e a mexicana Prisca Awiti Alcaraz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2024, na categoria meio-leve, até 63 kg. O duelo também celebra os 10 anos da medalha de ouro conquistada por Rafaela Silva nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.
“Estar no Spaten Fight Night este ano é especial. Olhar para trás e ver que já se passaram 10 anos daquele ouro inesquecível no Rio de Janeiro me enche de orgulho. Comemorar essa marca histórica fazendo o que eu mais amo, e em um palco tão grandioso quanto o evento, é um privilégio enorme”, afirma Rafaela Silva, que integra o grupo de embaixadores da marca desde 2024.
Outra luta confirmada coloca frente a frente Bia Souza e Raz Hershko. O confronto retoma a final olímpica de 2024, quando a brasileira venceu a israelense e conquistou a medalha de ouro. A disputa integra a estreia oficial do judô no card do Spaten Fight Night.
“Subir no tatame do Spaten Fight Night para reviver um momento que mudou a minha vida é uma sensação indescritível. Vai ser uma noite histórica para o judô nacional”, declarou Bia Souza.
A diretora de marketing da Spaten, Cinthia Klumpp, afirmou que a edição de 2026 amplia o posicionamento da marca no universo das artes marciais. “O compromisso de Spaten com o esporte segue inabalável. O Spaten Fight Night foi criado para ser a nossa máxima celebração das artes marciais e nosso propósito segue firme. Este ano elevamos a experiência: ampliamos o card e as modalidades e trouxemos mais atletas determinados a fazer história”, disse.
A jornada da lutadora é marcada por superação e grande desempenho em competições internacionais. Depois de passar pelas categorias de base, Rafaela Silva se firmou entre as melhores do mundo, apesar de episódios difíceis como a desclassificação em Londres 2012 e uma suspensão por doping em 2019, da qual retornou ao alto nível.
Bia Souza, nome esportivo de Beatriz Souza, nasceu em Itariri, no litoral de São Paulo, e foi criada em Peruíbe. A judoca iniciou no esporte aos 7 anos por meio de um projeto social da cidade. Depois, passou pelas equipes do Palmeiras e do Pinheiros até alcançar espaço na seleção brasileira.
A atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na categoria acima de 78 kg. Na mesma edição da Olimpíada, também integrou a equipe brasileira que garantiu a medalha de bronze na disputa por equipes mistas.
Com o título olímpico em Paris, Bia Souza passou a integrar o grupo de atletas brasileiros campeões no judô. A trajetória da atleta inclui resultados em etapas do circuito internacional e participações em campeonatos mundiais da modalidade.
A judoca se consolidou entre os principais nomes do judô brasileiro na categoria peso-pesado feminino.