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Spaten Fight Night 3 confirma Rafaela Silva e Bia Souza no judô, card de Jiu Jitsu e boxe

Terceira edição do confronto acontecerá em 29 de agosto e terá transmissão para todo o Brasil

Spaten Fight Night 3: em 29 de agosto, a lutadora Rafaela Silva vai enfrentar a mexicana Prisca Awiti Alcaraz (Divulgação)

Spaten Fight Night 3: em 29 de agosto, a lutadora Rafaela Silva vai enfrentar a mexicana Prisca Awiti Alcaraz (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h14.

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O Spaten Fight Night 3 já tem data confirmada: o evento acontece no dia 29 de agosto, em São Paulo. Promovida pela Spaten, marca premium de origem alemã da Ambev, a edição de 2026 amplia o formato da plataforma ao incluir disputas de judô e jiu-jitsu no card, que até então era centrado no boxe. A iniciativa marca a expansão da franquia de lutas da marca no Brasil.

Entre os confrontos anunciados está a luta entre Rafaela Silva e a mexicana Prisca Awiti Alcaraz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2024, na categoria meio-leve, até 63 kg. O duelo também celebra os 10 anos da medalha de ouro conquistada por Rafaela Silva nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

“Estar no Spaten Fight Night este ano é especial. Olhar para trás e ver que já se passaram 10 anos daquele ouro inesquecível no Rio de Janeiro me enche de orgulho. Comemorar essa marca histórica fazendo o que eu mais amo, e em um palco tão grandioso quanto o evento, é um privilégio enorme”, afirma Rafaela Silva, que integra o grupo de embaixadores da marca desde 2024.

Outra luta confirmada coloca frente a frente Bia Souza e Raz Hershko. O confronto retoma a final olímpica de 2024, quando a brasileira venceu a israelense e conquistou a medalha de ouro. A disputa integra a estreia oficial do judô no card do Spaten Fight Night.

“Subir no tatame do Spaten Fight Night para reviver um momento que mudou a minha vida é uma sensação indescritível. Vai ser uma noite histórica para o judô nacional”, declarou Bia Souza.

A diretora de marketing da Spaten, Cinthia Klumpp, afirmou que a edição de 2026 amplia o posicionamento da marca no universo das artes marciais. “O compromisso de Spaten com o esporte segue inabalável. O Spaten Fight Night foi criado para ser a nossa máxima celebração das artes marciais e nosso propósito segue firme. Este ano elevamos a experiência: ampliamos o card e as modalidades e trouxemos mais atletas determinados a fazer história”, disse.

Trajetória de Rafaela Silva

Rafaela Silva: lutadora brasileira durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. (David Finch/Getty Images)

A jornada da lutadora é marcada por superação e grande desempenho em competições internacionais. Depois de passar pelas categorias de base, Rafaela Silva se firmou entre as melhores do mundo, apesar de episódios difíceis como a desclassificação em Londres 2012 e uma suspensão por doping em 2019, da qual retornou ao alto nível.

Principais conquistas

  • Campeã mundial júnior em 2008.
  • Prata no Mundial de Paris em 2011.
  • Campeã mundial sênior em 2013, sendo a primeira judoca brasileira a vencer um Mundial.
  • Ouro olímpico no Rio 2016.
  • Campeã mundial novamente em 2022.
  • Bronze por equipes em Paris 2024.

Trajetória de Bia Souza

Jogos Olímpicos Paris 2024: a judoca Bia Souza venceu israelense Raz Hershko e conquistou a medalha de ouro na categoria +78kg - Foto: Alexandre Loureiro/COB. (Comitê Olímpico Brasileiro/Divulgação)

Bia Souza, nome esportivo de Beatriz Souza, nasceu em Itariri, no litoral de São Paulo, e foi criada em Peruíbe. A judoca iniciou no esporte aos 7 anos por meio de um projeto social da cidade. Depois, passou pelas equipes do Palmeiras e do Pinheiros até alcançar espaço na seleção brasileira.

A atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na categoria acima de 78 kg. Na mesma edição da Olimpíada, também integrou a equipe brasileira que garantiu a medalha de bronze na disputa por equipes mistas.

Com o título olímpico em Paris, Bia Souza passou a integrar o grupo de atletas brasileiros campeões no judô. A trajetória da atleta inclui resultados em etapas do circuito internacional e participações em campeonatos mundiais da modalidade.

A judoca se consolidou entre os principais nomes do judô brasileiro na categoria peso-pesado feminino.

Principais conquistas

  • Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na categoria acima de 78 kg
  • Medalha de bronze por equipes mistas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024
  • Medalha de prata no Campeonato Mundial de Judô de 2022
  • Medalha de bronze no Campeonato Mundial de Judô de 2023
  • Campeã nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023
  • Medalhas em etapas do circuito internacional da Federação Internacional de Judô, incluindo Grand Slam e Grand Prix
  • Convocação e participação constante na seleção brasileira principal de judô
  • Consolidação entre os principais nomes brasileiros da categoria peso-pesado feminino, acima de 78 kg
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