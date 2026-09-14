João Fonseca cai no ranking da ATP, mas segue no top 30

RESUMO | João Fonseca continua como o brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP após cair três posições nesta segunda-feira, do 26º para o 29º lugar. Gustavo Heide avançou cinco postos, chegou ao 123º e ficou a 132 pontos do top 100. Thiago Wild e João Lucas Reis tiveram as maiores altas nacionais, enquanto Victor Pagotto subiu 279 posições após conquistar seu primeiro título profissional.

João Fonseca continua como o brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP. O carioca perdeu três posições na atualização desta segunda-feira e passou do 26º para o 29º lugar, mas permaneceu entre os 30 primeiros do mundo. Ele também segue como o único representante do Brasil no top 100.

Logo atrás, Gustavo Heide reduziu a distância para entrar pela primeira vez no grupo dos 100 melhores. O paulista de 24 anos avançou cinco colocações e chegou ao 123º posto. Heide está a 132 pontos do chinês Yibing Wu, atual número 100 do ranking.

A atualização também registrou avanços de outros brasileiros. Entre os principais nomes do país, somente Fonseca e Thiago Monteiro perderam posições. O cearense caiu duas colocações e aparece agora em 282º.

Os maiores saltos ficaram com Thiago Wild e João Lucas Reis. Wild avançou 57 posições e alcançou o 141º lugar, enquanto Reis ganhou 62 postos e passou a ocupar a 220ª colocação. Os dois registraram as maiores altas entre os brasileiros que aparecem nas primeiras posições nacionais do ranking nesta semana.

Matheus Pucinelli também avançou, apesar de ter sido ultrapassado por Reis. O paulista ganhou 11 posições e chegou ao 249º lugar. Nesta semana, Pucinelli, Heide e Fonseca representam o Brasil na Copa Davis e, por isso, não disputarão torneios que distribuam pontos para o ranking.

Reis, Monteiro e Igor Marcondes, que avançou seis posições até o 304º lugar, disputam torneios da categoria Challenger, circuito abaixo do nível principal da ATP, nesta semana. Reis tem possibilidade de novo avanço na próxima atualização. Monteiro e Marcondes defendem pontos e dependem dos resultados para preservar suas posições.

Victor Pagotto sobe 279 posições após primeiro título profissional

Fora das primeiras posições entre os brasileiros, Victor Pagotto registrou uma mudança de 279 lugares. O paulista de 21 anos recebeu os pontos referentes ao título do M15 de Porto Velho, seu primeiro troféu no circuito profissional.

Com a pontuação do título, Pagotto chegou ao 893º lugar do mundo, a melhor posição de sua carreira. Os torneios M15 fazem parte do ITF World Tennis Tour, circuito que funciona como uma das portas de entrada para jogadores no tênis profissional.

O top 10 brasileiro no ranking da ATP ficou assim:

1. João Fonseca — 29º (-3)

2. Gustavo Heide — 123º (+5)

3. Thiago Wild — 141º (+57)

4. João Lucas Reis — 220º (+62)

5. Matheus Pucinelli — 249º (+11)

6. Pedro Boscardin — 280º (+10)

7. Thiago Monteiro — 282º (-2)

8. Igor Marcondes — 304º (+6)

9. Eduardo Ribeiro — 361º (+12)

10. Mateus Alves — 402º (+16)

Veja o calendário de João Fonseca

17 de setembro: Copa Davis - quadra dura indoor, no Rio de Janeiro (BRA)

30 de setembro: ATP 500 de Tóquio - quadra dura, no Japão

26 de outubro: ATP 500 da Basileia - quadra dura indoor, na Suíça

2 de novembro: Masters 1000 de Paris - quadra dura indoor, na França

Qual é a posição de João Fonseca no ranking da ATP?

João Fonseca ocupa o 29º lugar após perder três posições na atualização desta segunda-feira. O carioca continua como o brasileiro mais bem colocado e o único representante do país no top 100.

Quanto falta para Gustavo Heide entrar no top 100 da ATP?

Gustavo Heide está a 132 pontos do chinês Yibing Wu, atual número 100 do ranking. O paulista avançou cinco posições e chegou ao 123º lugar.

Quais brasileiros mais subiram no ranking da ATP nesta semana?

João Lucas Reis avançou 62 posições e chegou ao 220º lugar, enquanto Thiago Wild ganhou 57 postos e alcançou a 141ª colocação. Foram as maiores altas entre os brasileiros que ocupam as primeiras posições nacionais.

Por que João Fonseca, Gustavo Heide e Matheus Pucinelli não disputarão pontos nesta semana?

João Fonseca, Gustavo Heide e Matheus Pucinelli representarão o Brasil na Copa Davis. Por isso, os três não disputarão torneios que distribuam pontos para o ranking da ATP nesta semana.

Quantas posições Victor Pagotto subiu no ranking da ATP?

Victor Pagotto subiu 279 posições e alcançou o 893º lugar, a melhor colocação de sua carreira. O avanço ocorreu após o paulista de 21 anos receber os pontos pelo título do M15 de Porto Velho, seu primeiro troféu profissional.

Quais são os próximos torneios de João Fonseca?

João Fonseca tem no calendário a Copa Davis em 17 de setembro, o ATP 500 de Tóquio em 30 de setembro, o ATP 500 da Basileia em 26 de outubro e o Masters 1000 de Paris em 2 de novembro.