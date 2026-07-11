Esporte

Fase de grupos copa 2026

Thiago Monteiro vence na volta ao circuito e avança no quali de Gstaad

Após dois meses afastado por lesão, brasileiro supera Pierre-Hugues Herbert em partida de 3h08

Thiago Monteiro: Brasileiro vence duelo de mais de três horas e avança à rodada final do qualificatório. (Getty Images)

Thiago Monteiro: Brasileiro vence duelo de mais de três horas e avança à rodada final do qualificatório. (Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 11h38.

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O brasileiro Thiago Monteiro estreou com vitória no qualificatório do ATP 250 de Gstaad, disputado no saibro, na Suíça. Atual 292º do ranking mundial e ex-61º colocado, o cearense superou o francês Pierre-Hugues Herbert, ex-top 40 e hoje na 251ª posição.

Após dois meses afastado do circuito para recuperação de uma lesão, Thiago Monteiro voltou às competições com vitória na estreia do qualificatório do ATP 250 de Gstaad. O brasileiro venceu Herbert por 7/6(7), 6/7(4) e 7/6(8), em 3h08 de partida, na quadra central do torneio.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio e por momentos decisivos no terceiro set. Monteiro salvou uma desvantagem de 4/5 e 0-30 na parcial decisiva, venceu quatro pontos consecutivos e manteve a partida viva. Mais tarde, no tie-break, o brasileiro também evitou um match point antes de confirmar a vitória.

Quando será o próximo jogo de Thiago Monteiro?

Na rodada final do qualificatório, que vale uma vaga na chave principal do torneio, Thiago Monteiro enfrentará o vencedor do confronto entre Otto Virtanen e Dylan Dietrich. A partida está prevista para este domingo, em horário ainda a ser definido.

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