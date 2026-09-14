Paula Badosa estreia no SP Open nesta segunda-feira; veja os jogos do dia

A espanhola Paula Badosa, ex-número 2 do mundo, estreia nesta segunda-feira no SP Open, disputado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A cabeça de chave número 2 enfrenta a letã Darja Semenistaja na abertura da Sessão 2 da Quadra Central Maria Esther Bueno, em partida marcada para não antes das 17h30.

O confronto será o primeiro entre Badosa e Semenistaja no circuito. A espanhola chega ao torneio em busca do quinto título da carreira na WTA, Associação de Tênis Feminino na sigla em inglês, responsável pelo circuito profissional feminino.

A rodada desta segunda-feira também terá brasileiras em quadra. Carolina Alves, que recebeu um wild card, convite concedido pela organização para disputar a chave principal, encerra a programação da Quadra Central contra a holandesa Suzan Lamens. A brasileira tem duas vitórias em três confrontos contra Lamens, que venceu o encontro mais recente entre as duas, em 2022.

Carolina participa pela segunda vez do torneio realizado em São Paulo. Antes de seu jogo, a Quadra Central terá outras três partidas, entre elas a estreia de Badosa e um confronto de duplas com participação brasileira.

A medalhista olímpica Laura Pigossi joga ao lado de Ekaterina Ovcharenko contra a norte-americana Mary Stoiana e a tcheca Vendula Valdmannova. Pigossi foi vice-campeã de duplas na edição anterior do torneio.

Carolina Alves enfrenta a holandesa Suzan Lamens no SP Open, nesta segunda-feira. (Divulgação)

A programação da Quadra Central começa às 13h, com a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, cabeça de chave número 6, diante da tcheca Dominika Salkova. Na sequência, ocorre a partida de duplas de Pigossi e Ovcharenko.

Os jogos da Quadra Central Maria Esther Bueno começam às 13h, enquanto Badosa entra em quadra não antes das 17h30.

Na Quadra 1, também a partir das 13h, a argentina Julia Riera enfrenta a armênia Elina Avanesyan. Não antes das 14h, a argentina Solana Sierra, terceira cabeça de chave, terá pela frente uma tenista do qualifying, torneio classificatório, ou uma lucky loser, jogadora eliminada na fase classificatória que ganha uma vaga na chave após uma desistência.

A Quadra 2 recebe partidas a partir das 14h. A armênia Alina Charaeva, oitava cabeça de chave, enfrenta uma atleta proveniente do classificatório ou uma lucky loser. Depois, a argentina Jazmin Ortenzi também joga contra uma adversária definida pela fase classificatória.

Programação do SP Open nesta segunda-feira

Quadra Central Maria Esther Bueno — a partir das 13h

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) x Dominika Salkova (CZE)

Ekaterina Ovcharenko / Laura Pigossi (BRA) x Mary Stoiana (EUA) / Vendula Valdmannova (CZE)

Não antes das 17h30:

Darja Semenistaja (LAT) x [2] Paula Badosa (ESP)

Suzan Lamens (NED) x [WC] Carolina Alves (BRA)

Quadra 1 — a partir das 13h

Julia Riera (ARG) x Elina Avanesyan (ARM)

Não antes das 14h:

[Q/LL] Qualifier/Lucky Loser x [3] Solana Sierra (ARG)

Quadra 2 — a partir das 14h

[Q/LL] Qualifier/Lucky Loser x [8] Alina Charaeva (ARM)

Jazmin Ortenzi (ARG) x [Q/LL] Qualifier/Lucky Loser

Victoria Barros e Valdmannova visitam feira livre em São Paulo

Antes dos jogos desta segunda-feira, Victoria Barros e Vendula Valdmannova visitaram uma feira livre na região central de São Paulo neste domingo. As duas tenistas comeram pastel e beberam caldo de cana durante o passeio.

Valdmannova relatou surpresa com a estrutura da feira e com a possibilidade de encontrar diferentes produtos e fazer uma refeição no local. "É uma experiência diferente, não achei que seria assim. Tem de tudo, é bom, muito legal. Não achava que era assim, que você podia sentar aqui e comer", afirmou.

Victoria disse que frequentava feiras com a mãe e comentou sobre a oportunidade de apresentar o costume à colega de circuito. "É muito legal para mim, eu amo pastel. Sempre vinha à feira com minha mãe e poder mostrar para ela um pouco da nossa cultura é muito legal mesmo. Estou feliz que ela gostou", disse.

A visita ocorreu na véspera da rodada desta segunda-feira do SP Open, que terá Valdmannova na chave de duplas.