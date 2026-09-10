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Fase de grupos copa 2026

João Fonseca cairá no ranking da ATP após ausência no US Open; veja a nova posição

Fora do Grand Slam por lesão, brasileiro será ultrapassado por dois tenistas na próxima atualização da ATP

João Fonseca: Ausência no US Open custará duas posições ao brasileiro, que retornará diante da torcida no Rio (Julien de Rosa/AFP)

João Fonseca: Ausência no US Open custará duas posições ao brasileiro, que retornará diante da torcida no Rio (Julien de Rosa/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10h21.

Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 10h38.

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RESUMO | João Fonseca cairá para a 28ª posição do ranking da ATP após uma lesão abdominal tirá-lo do US Open. O brasileiro perderá duas colocações e os 50 pontos obtidos no torneio em 2025, passando a somar 1.750 pontos. O retorno às quadras está previsto para a Copa Davis, em setembro, no Rio de Janeiro.

A lesão no abdômen que tirou João Fonseca do US Open provocará uma queda do brasileiro no ranking da ATP. A posição do tenista carioca, de 20 anos, foi definida após a vitória de Alexander Zverev sobre Botic van de Zandschulp, nesta quarta-feira, 9, pelas quartas de final do Grand Slam disputado nos Estados Unidos.

Na próxima atualização da lista da ATP, Fonseca aparecerá na 28ª colocação. O brasileiro iniciou o torneio como o 26º do mundo e perderá duas posições após não participar da última competição de Grand Slam da temporada.

A ausência também terá impacto na pontuação do atleta. Fonseca deixará de contabilizar os 50 pontos conquistados pela segunda rodada do US Open de 2025 e passará a somar 1.750 pontos no ranking.

Karen Khachanov será um dos jogadores que ultrapassará o brasileiro. Após garantir vaga na semifinal do US Open, o russo ocupará a 26ª posição, com 1.800 pontos.

Alexander Blockx também ficará à frente de Fonseca na classificação. O belga chegará ao 27º lugar, com 1.788 pontos, após avançar até as quartas de final do torneio.

Quando é o próximo torneio de João Fonseca?

João Fonseca não disputa uma partida oficial há quase um mês. Fora do circuito por causa de uma lesão, o tenista brasileiro se aproxima do retorno às quadras. Depois de abrir mão da participação no US Open, último Grand Slam da temporada, o atual número 1 do Brasil e 27º colocado no ranking mundial ainda terá uma competição pela seleção antes de iniciar o calendário de 2026 no circuito ATP.

A volta de João está prevista para a Copa Davis, marcada para os dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A primeira edição do torneio na capital fluminense representa o reencontro do jogador de 20 anos com sua cidade natal em uma disputa pelo Brasil contra a Suíça.

Veja o calendário de João Fonseca

  • 17 de setembro: Copa Davis - quadra dura indoor, no Rio de Janeiro (BRA)
  • 30 de setembro: ATP 500 de Tóquio - quadra dura, no Japão
  • 26 de outubro: ATP 500 da Basileia - quadra dura indoor, na Suíça
  • 2 de novembro: Masters 1000 de Paris - quadra dura indoor, na França

Qual será a posição de João Fonseca no ranking da ATP?

João Fonseca aparecerá na 28ª colocação na próxima atualização do ranking da ATP. O brasileiro iniciou o US Open como o 26º tenista do mundo.

Por que João Fonseca cairá no ranking da ATP?

João Fonseca cairá no ranking porque não disputou o US Open devido a uma lesão abdominal. Com a ausência, o brasileiro deixará de contabilizar os 50 pontos conquistados pela segunda rodada do torneio em 2025.

Quantos pontos João Fonseca terá no ranking da ATP?

João Fonseca passará a somar 1.750 pontos no ranking da ATP após perder os 50 pontos obtidos no US Open de 2025.

Quais tenistas ultrapassarão João Fonseca no ranking?

Karen Khachanov chegará à 26ª posição, com 1.800 pontos, enquanto Alexander Blockx ocupará o 27º lugar, com 1.788 pontos. Os dois ficarão à frente de João Fonseca na classificação.

Quando João Fonseca voltará a jogar?

O retorno de João Fonseca está previsto para a Copa Davis, marcada para os dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O Brasil enfrentará a Suíça na competição.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)João Fonseca

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