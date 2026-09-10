João Fonseca cairá no ranking da ATP após ausência no US Open; veja a nova posição

João Fonseca: Ausência no US Open custará duas posições ao brasileiro, que retornará diante da torcida no Rio (Julien de Rosa/AFP)
Repórter
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10h21.
Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 10h38.
RESUMO | João Fonseca cairá para a 28ª posição do ranking da ATP após uma lesão abdominal tirá-lo do US Open. O brasileiro perderá duas colocações e os 50 pontos obtidos no torneio em 2025, passando a somar 1.750 pontos. O retorno às quadras está previsto para a Copa Davis, em setembro, no Rio de Janeiro.
A lesão no abdômen que tirou João Fonseca do US Open provocará uma queda do brasileiro no ranking da ATP. A posição do tenista carioca, de 20 anos, foi definida após a vitória de Alexander Zverev sobre Botic van de Zandschulp, nesta quarta-feira, 9, pelas quartas de final do Grand Slam disputado nos Estados Unidos.
Na próxima atualização da lista da ATP, Fonseca aparecerá na 28ª colocação. O brasileiro iniciou o torneio como o 26º do mundo e perderá duas posições após não participar da última competição de Grand Slam da temporada.
A ausência também terá impacto na pontuação do atleta. Fonseca deixará de contabilizar os 50 pontos conquistados pela segunda rodada do US Open de 2025 e passará a somar 1.750 pontos no ranking.
Karen Khachanov será um dos jogadores que ultrapassará o brasileiro. Após garantir vaga na semifinal do US Open, o russo ocupará a 26ª posição, com 1.800 pontos.
Alexander Blockx também ficará à frente de Fonseca na classificação. O belga chegará ao 27º lugar, com 1.788 pontos, após avançar até as quartas de final do torneio.
João Fonseca não disputa uma partida oficial há quase um mês. Fora do circuito por causa de uma lesão, o tenista brasileiro se aproxima do retorno às quadras. Depois de abrir mão da participação no US Open, último Grand Slam da temporada, o atual número 1 do Brasil e 27º colocado no ranking mundial ainda terá uma competição pela seleção antes de iniciar o calendário de 2026 no circuito ATP.
A volta de João está prevista para a Copa Davis, marcada para os dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A primeira edição do torneio na capital fluminense representa o reencontro do jogador de 20 anos com sua cidade natal em uma disputa pelo Brasil contra a Suíça.
João Fonseca aparecerá na 28ª colocação na próxima atualização do ranking da ATP. O brasileiro iniciou o US Open como o 26º tenista do mundo.
João Fonseca cairá no ranking porque não disputou o US Open devido a uma lesão abdominal. Com a ausência, o brasileiro deixará de contabilizar os 50 pontos conquistados pela segunda rodada do torneio em 2025.
João Fonseca passará a somar 1.750 pontos no ranking da ATP após perder os 50 pontos obtidos no US Open de 2025.
Karen Khachanov chegará à 26ª posição, com 1.800 pontos, enquanto Alexander Blockx ocupará o 27º lugar, com 1.788 pontos. Os dois ficarão à frente de João Fonseca na classificação.
O retorno de João Fonseca está previsto para a Copa Davis, marcada para os dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O Brasil enfrentará a Suíça na competição.