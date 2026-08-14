Jeff Bezos e Saverin, o brasileiro mais rico do mundo, compram participações do Liverpool

O Liverpool ganhou, nesta sexta-feira, 14, um novo grupo de acionistas após o Fenway Sports Group (FSG) fechar a venda de uma participação minoritária no clube ao 1892 Holdings, consórcio que reúne investidores ligados a Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. O valor da transação não foi divulgado. O acordo dá ao grupo cerca de 30% das ações, mas mantém o controle do time inglês com a FSG, proprietária do Liverpool desde 2010.

O 1892 Holdings é liderado pelo empresário britânico-indiano Amit Bhatia, ex-presidente do Queens Park Rangers e genro do empresário indiano Lakshmi Mittal. A estrutura reúne fundos da família Mittal, a EE Capital, family office, escritório responsável pela gestão de patrimônio e investimentos de uma família, de Saverin e de sua esposa, Elaine Saverin, e a K5 Sports, fundo ligado à K5 Global que tem Jeff Bezos como principal investidor.

A entrada do consórcio não representa uma mudança no controle do Liverpool: a FSG permanece como acionista majoritária e responsável pelas operações do clube. O grupo americano classificou a transação como uma parceria estratégica e afirmou que os novos investidores compartilham sua visão de longo prazo para a equipe.

Em comunicado, Mike Gordon, presidente da FSG, afirmou que o Liverpool toma decisões com foco nos interesses de longo prazo do clube e que essa estratégia tem atraído investidores. Segundo o executivo, o grupo liderado por Bhatia compartilha a filosofia da atual proprietária e poderá acrescentar experiência à estrutura existente.

Fortunas de Bezos e Saverin

A operação coloca no quadro de investidores do Liverpool estruturas financeiras relacionadas a dois empresários presentes no ranking de bilionários da Forbes. Eduardo Saverin, de 43 anos, aparece como o brasileiro com a maior fortuna na lista anual publicada pela revista em março.

A fortuna de Saverin é estimada em US$ 35,9 bilhões, cerca de R$ 187,4 bilhões, e o empresário ocupa pelo terceiro ano consecutivo a primeira posição entre os bilionários brasileiros. Cofundador do Facebook, Saverin participa do consórcio por meio da EE Capital, estrutura de investimentos de sua família.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, tem patrimônio estimado pela Forbes em mais de US$ 280 bilhões, aproximadamente R$ 1,47 trilhão. Sua ligação com o negócio ocorre por meio da K5 Sports, fundo da K5 Global no qual o empresário é o principal investidor.

Liverpool mantém FSG no controle

A FSG comprou o Liverpool em 2010 e continuará como proprietária majoritária após a operação. Com a venda de cerca de um terço das ações, o grupo passa a dividir a estrutura acionária com o 1892 Holdings sem transferir o comando administrativo e esportivo.

O acordo ocorre antes do início de uma nova temporada da Premier League, primeira divisão do Campeonato Inglês. O Liverpool terminou a última edição do torneio na quinta colocação e se prepara para a temporada após a saída de Mohamed Salah.

A estreia do Liverpool na nova temporada está prevista para o dia 23 de agosto, contra o Newcastle. O clube soma 20 títulos nacionais em sua história.