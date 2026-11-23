O técnico José Mourinho, do Real Madrid, provocou repercussão ao comentar o excesso de partidas no futebol mundial. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 23, véspera do confronto com o PSV pela Liga dos Campeões, o português afirmou que jogadores que desejam fazer greve por causa do calendário deveriam estar dispostos a receber salários 50% menores.

“Se queremos dinheiro, temos que trabalhar muito e correr riscos. Assim é a vida. E se algum jogador quiser fazer greve porque jogamos muitas partidas, então teremos que perguntar se ele quer ganhar 50% menos”, declarou Mourinho.

A fala ocorreu em meio a uma nova onda de discussões sobre a sobrecarga física dos atletas, especialmente após lesões recentes de Harry Kane, do Bayern de Munique, e Désiré Doué, do Paris Saint-Germain. Questionado sobre o impacto da quantidade de compromissos na saúde dos jogadores, o treinador defendeu que o futebol precisa se adaptar à realidade econômica do esporte.

Mourinho critica excesso de jogos, mas reconhece conflito de interesses

O português também abordou a disputa entre clubes, seleções e federações na organização do calendário. Segundo ele, treinadores de equipes costumam questionar a quantidade de partidas internacionais, as viagens e os amistosos, enquanto os técnicos de seleções e as federações consideram esses compromissos fundamentais.

“É um conflito de interesses no nível esportivo, mas no final é o dinheiro que decide tudo e seguimos jogando”, afirmou.

Apesar do tom crítico às reclamações dos atletas, Mourinho reconheceu que uma frequência menor de partidas seria mais adequada. “Mas se jogássemos apenas a cada três dias, seria melhor”, completou.

A declaração também teve um momento de ironia quando o treinador foi questionado sobre a possibilidade de reduzir o próprio salário para participar de menos entrevistas coletivas, em referência a comentários recentes de Luis Enrique.

O técnico do PSG afirmou publicamente que aceitaria cortar entre 20% e 50% de seus vencimentos caso pudesse assinar um acordo para nunca mais precisar dar entrevistas coletivas. Mourinho respondeu que não aceitaria a proposta: “Não. De jeito nenhum. Mesmas coletivas, tanto faz”.

Excesso de partidas preocupa jogadores e entidades do futebol

O debate sobre o calendário ganhou força com a ampliação de competições internacionais e a redução dos períodos de descanso entre temporadas. O novo Mundial de Clubes, disputado em 2025 com 32 equipes, e a Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, fazem parte de um cenário de maior exposição dos principais jogadores a partidas e viagens.

Em relatório sobre a carga de trabalho dos atletas na temporada 2023/24, a FIFPRO, sindicato mundial dos jogadores, classificou como excessiva a participação em pelo menos 55 partidas. O levantamento apontou que 17% dos atletas monitorados disputaram 55 ou mais jogos naquele período. Outros 30% tiveram ao menos uma sequência de seis ou mais partidas consecutivas com intervalos curtos.

Jogadores também têm manifestado preocupação com os efeitos físicos e mentais da rotina. O meio-campista Stanislav Lobotka, do Napoli e da seleção da Eslováquia, afirmou em outubro que o calendário é “massacrante” e lembrou que os atletas continuam sujeitos ao cansaço e às lesões, independentemente dos salários que recebem.