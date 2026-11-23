Enquanto disputa a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras neste sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Estudiantes de La Plata vive uma transformação que vai muito além do desempenho esportivo. Em meio a um cenário tradicionalmente resistente a mudanças estruturais no futebol argentino, o clube se tornou o principal símbolo da profissionalização da gestão e da defesa de modelos inspirados nas Sociedades Anônimas Desportivas (SADs).

A revolução tem como principal articulador o presidente do clube, o ex-jogador Juan Sebastián Verón. Sob sua liderança, o Estudiantes assumiu uma posição rara na Argentina ao defender abertamente a entrada de capital privado no futebol, enfrentando a resistência da Associação de Futebol Argentino (AFA) e de boa parte dos clubes do país.

Segundo Eduardo Carlezzo, especialista em direito desportivo e sócio do Carlezzo Advogados, a postura do dirigente representa uma ruptura com a estrutura tradicional do futebol argentino.

"O Verón assumiu uma postura corajosa de enfrentamento ao modelo de poder da AFA. Num ambiente em que quase todos preferem o silêncio, ele escolheu enfrentar o sistema de frente."

Gestão profissional virou estratégia de competitividade

A mudança de mentalidade não ficou apenas no discurso. Nos últimos anos, o Estudiantes iniciou um amplo processo de profissionalização administrativa e financeira, buscando reduzir a dependência das decisões políticas típicas dos clubes associativos.

Um dos movimentos mais relevantes foi o pré-acordo firmado com o investidor norte-americano Foster Gillett. O projeto prevê investimentos de aproximadamente US$ 150 milhões destinados à modernização da infraestrutura, melhorias no centro de treinamento e fortalecimento do elenco profissional e das categorias de base.

O modelo adotado é híbrido. O clube permanece nas mãos dos associados, mas compartilha determinadas receitas com o investidor, incluindo ganhos provenientes de bilheteria, premiações esportivas e transferências de atletas.

Para Moisés Assayag, especialista em finanças esportivas e sócio-diretor da Channel Associados, o Estudiantes se tornou referência no debate sobre modernização da gestão no continente.

"O Brasil está à frente da Argentina no debate sobre a modernização da gestão do futebol, especialmente com a implementação das SAFs e a entrada de investidores voltados à reestruturação financeira e à profissionalização administrativa dos clubes. Nesse cenário, o Estudiantes se destaca ao avançar na profissionalização de sua gestão, com resultados em campo que também refletem esse trabalho."

Estádio virou ativo de negócios

Talvez o maior símbolo da nova estratégia esteja no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, reinaugurado em 2019 após um processo de reconstrução que durou mais de uma década.

O projeto consumiu cerca de US$ 45 milhões e foi estruturado por meio de uma combinação de capital próprio, venda de ativos, patrocínios e uma parcela reduzida de financiamento bancário.

Mais do que uma arena esportiva, o estádio foi concebido como uma plataforma permanente de geração de receitas.

Entre os ativos desenvolvidos estão:

Restaurantes e operações gastronômicas permanentes;

Escritórios corporativos;

Espaços para eventos;

Estacionamentos privativos;

Camarotes premium;

Áreas VIP voltadas para hospitalidade corporativa.

O chamado Mercado Uno, complexo comercial integrado ao estádio, opera diariamente e ajuda a reduzir a dependência financeira das receitas obtidas apenas em dias de jogos.

Para Heraldo Evans, diretor comercial da Recoma, a iniciativa representa um dos exemplos mais avançados de modernização patrimonial na América do Sul.

"A modernização do Estádio UNO vai além da experiência nos dias de jogos: o espaço deixa de ser apenas um palco esportivo e passa a funcionar como um ativo estratégico para a geração de receitas e a sustentabilidade financeira da instituição."

Crescimento financeiro acompanha os resultados esportivos

A transformação estrutural já aparece nos números.

Segundo dados do clube, o Estudiantes encerrou seu último exercício fiscal com superávit de 457 milhões de pesos argentinos e redução de 21,47% do passivo total.

Ao mesmo tempo, a base social alcançou a marca histórica de 63 mil sócios ativos, impulsionando a arrecadação recorrente. As receitas de publicidade e marketing também cresceram cerca de 95%, ampliando a capacidade de investimentos em futebol.

Para Henrique Borges, vice-presidente da Somos Young, a profissionalização da gestão fortalece a relação do clube com sua torcida e ajuda a sustentar o crescimento no longo prazo.

"O crescimento sustentável exige mais do que resultados em campo: é fundamental oferecer um atendimento rápido, eficiente e acessível, aliado ao uso de dados e inteligência para compreender o público e mantê-lo engajado."

Final da Libertadores é teste para o projeto

A campanha que levou o Estudiantes à final da Libertadores acontece em um momento de debate intenso sobre o futuro do futebol argentino.

Enquanto o presidente argentino Javier Milei defende uma maior abertura do setor ao capital privado, a AFA, comandada por Claudio Tapia, continua resistindo às mudanças e já adotou mecanismos estatutários para dificultar a entrada de investidores nos clubes.