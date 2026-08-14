Flamengo ultrapassa marca de 600 mil torcedores no Brasileirão e mira R$ 40 milhões com bilheteria

O Flamengo ultrapassou a marca de 600 mil torcedores como mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro e ocupa a liderança do ranking de público da competição. Segundo colocado na tabela, o clube registra média de 60.984 pessoas nas dez partidas disputadas no Maracanã até o momento.

O número chegou a 609.844 espectadores após a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no último domingo, pela 22ª rodada. A partida reuniu 58.226 torcedores no estádio. De acordo com levantamento da Press FC, o Cruzeiro aparece na segunda posição do ranking, com 471 mil torcedores.

O confronto contra o Vitória também registrou a maior renda do fim de semana da Série A, com faturamento de R$ 4,68 milhões. No acumulado do campeonato, o Flamengo soma R$ 34,7 milhões em renda, enquanto o valor médio do ingresso fica em R$ 56,88.

A procura por ingressos também abre espaço para outras fontes de receita relacionadas aos jogos, entre elas a hospitalidade esportiva, serviço que reúne opções de acesso, transporte, estacionamento e atendimento para torcedores.

"Os números do Flamengo são impressionantes e demonstram a força da sua torcida. Para equipes com uma demanda como essa, a hospitalidade esportiva cria novas possibilidades de relacionamento com o público e também de geração de valor a partir da experiência. Já realizamos esse serviço junto ao clube desde o ano passado e o número de flamenguistas que atendemos tem crescido a cada jogo. Ou seja, há uma crescente na busca por conveniência e conforto entre os torcedores e o Flamengo é uma representação real desse movimento", afirma Joaquim Lo Prete, general manager, cargo responsável pela gestão da operação, da Absolut Sport no Brasil.

Absolut Sport oferece pacotes para jogos do Flamengo

Credenciada pelo Flamengo desde 2025, a Absolut Sport também mantém parceria oficial com a Conmebol há cinco anos. A empresa comercializa pacotes que podem reunir ingressos para áreas premium, categoria de espaços com serviços específicos, como o Maracanã Mais, transporte de ida e volta a partir de hotéis no Rio de Janeiro e estacionamento credenciado dentro do complexo do estádio.

Os serviços também podem incluir atendimento bilíngue e suporte presencial durante a partida. A agência levou mais de 10 mil torcedores para a Copa do Mundo de 2026.