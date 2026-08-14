Flamengo ultrapassa marca de 600 mil torcedores no Brasileirão e mira R$ 40 milhões com bilheteria

Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 16h13.
O Flamengo ultrapassou a marca de 600 mil torcedores como mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro e ocupa a liderança do ranking de público da competição. Segundo colocado na tabela, o clube registra média de 60.984 pessoas nas dez partidas disputadas no Maracanã até o momento.
O número chegou a 609.844 espectadores após a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no último domingo, pela 22ª rodada. A partida reuniu 58.226 torcedores no estádio. De acordo com levantamento da Press FC, o Cruzeiro aparece na segunda posição do ranking, com 471 mil torcedores.
O confronto contra o Vitória também registrou a maior renda do fim de semana da Série A, com faturamento de R$ 4,68 milhões. No acumulado do campeonato, o Flamengo soma R$ 34,7 milhões em renda, enquanto o valor médio do ingresso fica em R$ 56,88.
A procura por ingressos também abre espaço para outras fontes de receita relacionadas aos jogos, entre elas a hospitalidade esportiva, serviço que reúne opções de acesso, transporte, estacionamento e atendimento para torcedores.
"Os números do Flamengo são impressionantes e demonstram a força da sua torcida. Para equipes com uma demanda como essa, a hospitalidade esportiva cria novas possibilidades de relacionamento com o público e também de geração de valor a partir da experiência. Já realizamos esse serviço junto ao clube desde o ano passado e o número de flamenguistas que atendemos tem crescido a cada jogo. Ou seja, há uma crescente na busca por conveniência e conforto entre os torcedores e o Flamengo é uma representação real desse movimento", afirma Joaquim Lo Prete, general manager, cargo responsável pela gestão da operação, da Absolut Sport no Brasil.
Credenciada pelo Flamengo desde 2025, a Absolut Sport também mantém parceria oficial com a Conmebol há cinco anos. A empresa comercializa pacotes que podem reunir ingressos para áreas premium, categoria de espaços com serviços específicos, como o Maracanã Mais, transporte de ida e volta a partir de hotéis no Rio de Janeiro e estacionamento credenciado dentro do complexo do estádio.
Os serviços também podem incluir atendimento bilíngue e suporte presencial durante a partida. A agência levou mais de 10 mil torcedores para a Copa do Mundo de 2026.