Jeff Bezos quer transformar o Prime Video em 'vitrine de IA' da Amazon

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, quer transformar o Prime Video em uma vitrine de inteligência artificial (IA). Segundo a Reuters, Bezos tem pressionado Mike Hopkins, chefe da plataforma, para reformular o serviço de streaming para que a inteligência artificial seja o foco principal.

O projeto foi batizado de Lighthouse, segundo a agência de notícias, e tem como um dos principais objetivos destacar as iniciativas de IA da Amazon para mais de 200 milhões de assinantes.

A iniciativa faz parte de uma estratégia da Amazon de tornar a empresa mais competitiva em meio à batalha de IA, na qual Anthropic e OpenAI estão na frente, disseram as fontes à Reuters, e vem pouco tempo depois das novidades tecnológicas da Alexa, a assistente de voz da companhia.

O que o Prime Video já faz com IA?

Jeff Bezos: executivo é fundador e chairman da Amazon

A plataforma vem incorporando recursos de IA há dois anos, em ritmo crescente. Em novembro de 2024, lançou o X-Ray Recaps, que gera resumos sem spoilers dos pontos da trama.

Em março de 2025, começou a testar dublagem automática para conteúdo em língua estrangeira.

Em novembro do ano passado, veio o Video Recap, em fase beta nos Estados Unidos — a ferramenta monta um resumo em vídeo de cerca de três minutos, identificando os principais acontecimentos e arcos de personagens de uma série.

O recurso roda sobre o Bedrock, plataforma de modelos da Amazon, e estreou em títulos como Fallout e Bosch.

Em dezembro, a companhia passou a permitir que usuários de Fire TV saltassem para uma cena específica de um filme apenas descrevendo-a ao Alexa+.