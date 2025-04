Eduardo Luiz Saverin é o homem mais rico do Brasil em 2025, com uma fortuna de US$ 31,8 bilhões, de acordo com estimativas da Forbes.

Nascido em São Paulo no dia 19 de março de 1982, Saverin é reconhecido por ser um dos cofundadores do Facebook, agora conhecido como Meta, ao lado de Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz e Andrew McCollum.

Durante o processo de desenvolvimento da rede social, Saverin assumiu a responsabilidade pelas finanças da empresa e, em sua fase inicial, detinha 30% das ações do Facebook, enquanto Zuckerberg possuía 70%.

Em 2005, devido a desentendimentos com Zuckerberg, Saverin deixou a empresa. Após uma disputa judicial, ele passou a ter cerca de 2% das ações da Meta, holding que controla o Facebook, Instagram, WhatsApp e outras plataformas. A valorização dessas ações ao longo dos anos, especialmente após o IPO da Meta, impulsionou consideravelmente o patrimônio de Saverin.

A valorização das ações da Meta, que cresceu de maneira significativa após o IPO, é um dos principais fatores que contribuíram para o crescimento do patrimônio de Saverin.

Em 2012, pouco antes da oferta pública de ações da Meta, Saverin tomou a decisão de renunciar à sua cidadania americana. Essa mudança gerou especulações sobre uma estratégia para reduzir impostos sobre os ganhos do IPO, o que resultou em uma economia de aproximadamente US$ 700 milhões em impostos.

Após sua saída do Facebook, Saverin mudou-se para Singapura em 2009 e se tornou um investidor ativo no local. Em 2016, ele cofundou a B Capital Group, uma empresa de capital de risco que foca em startups nos setores de tecnologia, saúde e tecnologia climática.

A B Capital levantou recentemente US$ 750 milhões para investir em empresas em estágios avançados, ampliando sua presença no mercado de venture capital global.

Em 2023, Eduardo Saverin adquiriu dois chalés de luxo em Courchevel, uma famosa estação de esqui na França, por US$ 95 milhões. A compra de propriedades de alto padrão é uma das estratégias de investimento de Saverin no setor imobiliário.

Além de suas atividades empresariais, Saverin tem se envolvido em vários projetos filantrópicos e sociais. Ele é ativo no apoio a causas de educação, saúde e empreendedorismo, principalmente em regiões emergentes do Sudeste Asiático e Índia.

