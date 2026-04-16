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Uma única mudança ajudou Jeff Bezos a economizar US$ 700 milhões — e não foi por acaso

A decisão que fez o bilionário evitar quase US$ 1 bilhão revela uma estratégia pouco explorada por líderes

Jeff Bezos (Getty Images / Edição EXAME)

Jeff Bezos (Getty Images / Edição EXAME)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16h42.

Uma mudança de endereço pode parecer uma decisão pessoal, mas, em alguns casos, ela redefine completamente o impacto financeiro de grandes operações. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jeff Bezos deixou Seattle e se mudou para a Flórida.

No fim de 2023, Jeff Bezos anunciou sua saída de Seattle, cidade onde construiu grande parte de sua trajetória à frente da Amazon. Publicamente, a justificativa envolvia proximidade com a família e com a Blue Origin, sua empresa aeroespacial.

No início de 2024, a mudança se concretizou com a transferência para Indian Creek Village, uma ilha privada próxima a Miami conhecida pelo alto nível de exclusividade e segurança. O local reúne menos de uma centena de moradores e conta com monitoramento rigoroso de acesso, incluindo vigilância terrestre e marítima.

A escolha do destino, no entanto, vai além do estilo de vida. Ela está diretamente conectada a uma estratégia financeira com impacto significativo.

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O timing que fez toda a diferença

Após a mudança, Bezos realizou vendas expressivas de ações da Amazon, totalizando cerca de US$ 13,6 bilhões. O ponto central está no momento em que essas operações aconteceram.

O estado de Washington aplica uma alíquota de 7% sobre ganhos de capital acima de US$ 250 mil. Já a Flórida não cobra imposto estadual sobre renda ou ganhos de capital.

Caso tivesse permanecido em Seattle durante essas vendas, a estimativa é de que Bezos pagaria cerca de US$ 954 milhões em impostos estaduais. Ao transferir sua residência fiscal antes da operação, esse custo foi praticamente eliminado.

Mesmo considerando os US$ 250 milhões investidos na compra de três propriedades na ilha, o saldo financeiro segue amplamente favorável, com uma economia estimada em aproximadamente US$ 700 milhões.

Investimento imobiliário como parte da estratégia

A movimentação não se limitou à mudança de endereço. Bezos adquiriu três propriedades em Indian Creek Village, passando a controlar cerca de 7,5% das residências da ilha.

O investimento reforça uma lógica comum entre grandes fortunas. A alocação em ativos imobiliários premium não apenas garante segurança e exclusividade, mas também pode fazer parte de uma estratégia mais ampla de planejamento financeiro e tributário.

Nesse caso, o valor investido nos imóveis representa apenas uma fração da economia gerada pela decisão.

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