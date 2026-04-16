Uma única mudança ajudou Jeff Bezos a economizar US$ 700 milhões — e não foi por acaso

Uma mudança de endereço pode parecer uma decisão pessoal, mas, em alguns casos, ela redefine completamente o impacto financeiro de grandes operações. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jeff Bezos deixou Seattle e se mudou para a Flórida.

No fim de 2023, Jeff Bezos anunciou sua saída de Seattle, cidade onde construiu grande parte de sua trajetória à frente da Amazon. Publicamente, a justificativa envolvia proximidade com a família e com a Blue Origin, sua empresa aeroespacial.

No início de 2024, a mudança se concretizou com a transferência para Indian Creek Village, uma ilha privada próxima a Miami conhecida pelo alto nível de exclusividade e segurança. O local reúne menos de uma centena de moradores e conta com monitoramento rigoroso de acesso, incluindo vigilância terrestre e marítima.

A escolha do destino, no entanto, vai além do estilo de vida. Ela está diretamente conectada a uma estratégia financeira com impacto significativo.

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O timing que fez toda a diferença

Após a mudança, Bezos realizou vendas expressivas de ações da Amazon, totalizando cerca de US$ 13,6 bilhões. O ponto central está no momento em que essas operações aconteceram.

O estado de Washington aplica uma alíquota de 7% sobre ganhos de capital acima de US$ 250 mil. Já a Flórida não cobra imposto estadual sobre renda ou ganhos de capital.

Caso tivesse permanecido em Seattle durante essas vendas, a estimativa é de que Bezos pagaria cerca de US$ 954 milhões em impostos estaduais. Ao transferir sua residência fiscal antes da operação, esse custo foi praticamente eliminado.

Mesmo considerando os US$ 250 milhões investidos na compra de três propriedades na ilha, o saldo financeiro segue amplamente favorável, com uma economia estimada em aproximadamente US$ 700 milhões.

Investimento imobiliário como parte da estratégia

A movimentação não se limitou à mudança de endereço. Bezos adquiriu três propriedades em Indian Creek Village, passando a controlar cerca de 7,5% das residências da ilha.

O investimento reforça uma lógica comum entre grandes fortunas. A alocação em ativos imobiliários premium não apenas garante segurança e exclusividade, mas também pode fazer parte de uma estratégia mais ampla de planejamento financeiro e tributário.

Nesse caso, o valor investido nos imóveis representa apenas uma fração da economia gerada pela decisão.

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