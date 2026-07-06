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Fase de grupos copa 2026

O que Neymar falou para o goleiro da Noruega antes do pênalti?

Leitura labial exibida pelo Fantástico revelou provocação entre Neymar e Ørjan Nyland durante a eliminação do Brasil na Copa do Mundo

(TIMOTHY A. CLARY / AFP)

(TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de julho de 2026 às 09h30.

Última atualização em 6 de julho de 2026 às 09h41.

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A eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo de 2026 teve um momento de tensão nos acréscimos, antes da cobrança de pênalti de Neymar.

Segundo uma análise de leitura labial exibida pelo Fantástico, o atacante brasileiro provocou o goleiro norueguês Ørjan Nyland antes da batida.

De acordo com o especialista em leitura labial Gabriel Veloso, Neymar perguntou ao goleiro: "Onde você quer?", em uma tentativa de desconcentrar o adversário antes da cobrança. Nyland respondeu: "Na trave, tenta na trave".

Neymar converteu o pênalti. Depois que a bola entrou, o camisa 10 se virou para o goleiro e comemorou dizendo: "Comigo não, comigo não, otário".

O gol nos acréscimos não foi suficiente para evitar a eliminação brasileira. A Noruega segurou o resultado e garantiu a classificação, enquanto o Brasil se despediu da Copa do Mundo.

Após a partida, Nyland confirmou que também tentou provocar Neymar antes da cobrança, mas reconheceu que o brasileiro levou a melhor no duelo individual.

"No segundo pênalti, tentei entrar na cabeça dele e, esperava eu, manter o zero e defender também. Mas foi o que foi. Não é importante o que o Neymar me disse. Ele levou a melhor nesse duelo individual. Marcou um excelente pênalti. O mais importante é que ganhamos", afirmou o goleiro em entrevista reproduzida pelo jornal português A Bola.

Nyland já havia sido decisivo no primeiro tempo ao defender um pênalti cobrado por Bruno Guimarães, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0.

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