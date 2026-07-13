Apple pode paralisar projeto mais ambicioso da OpenAI, dizem analistas

O processo movido pela Apple contra a OpenAI pode atingir em cheio o projeto mais ambicioso da dona do ChatGPT — seu primeiro aparelho físico de inteligência artificial (IA).

Segundo a Bloomberg Intelligence, braço de pesquisa da agência de notícias, a fabricante do iPhone tem boas chances de obter uma decisão judicial que trave, ainda que parcialmente, o desenvolvimento do dispositivo.

"A Apple provavelmente vai conseguir uma medida liminar direcionada ao esforço da OpenAI para desenvolver seu dispositivo", escreveram os analistas da Bloomberg Intelligence em nota divulgada na segunda-feira, 13.

Uma liminar é uma ordem provisória, concedida antes do julgamento final — o que significa que a OpenAI poderia ser obrigada a frear o projeto muito antes de o mérito do caso ser decidido.

O que a Apple pede?

A Apple processou a OpenAI na sexta-feira, 10, na Justiça Federal do Norte da Califórnia, por roubo de segredos comerciais ligados ao seu hardware.

Além de indenização, a empresa pede à Justiça que proíba a OpenAI de usar ou divulgar seus segredos, que devolva todos os materiais confidenciais e que preserve as provas do caso.

É esse pedido de proibição que a Bloomberg Intelligence avalia ter mais chance de prosperar.

Se concedida, a liminar poderia impedir a OpenAI de usar qualquer informação supostamente obtida da Apple no desenvolvimento do aparelho — o que, na prática, atrasaria ou complicaria o lançamento, inicialmente previsto para este ano.

Um golpe em dose dupla

O momento não poderia ser mais delicado para a OpenAI.

O dispositivo é a aposta da empresa para deixar de depender de gigantes como a Apple e ter o próprio produto físico — desenvolvido em segredo com Jony Ive, o ex-designer da Apple responsável pelo iPhone, cuja startup a OpenAI comprou por US$ 6,4 bilhões em 2025.

Uma trava judicial no projeto ameaça esse plano em um período duplamente sensível. A OpenAI se prepara para uma abertura de capital muito aguardada, que pode ser uma das maiores da história.

Um processo que coloque em xeque seu principal projeto de hardware, às vésperas do IPO, representa um risco tanto para o cronograma do produto quanto para a percepção dos investidores.