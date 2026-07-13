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Como explorar o máximo potencial do Gemini no trabalho, nos estudos e no dia a dia

Ferramenta do Google reúne IA multimodal, integração com aplicativos e recursos avançados para aumentar a produtividade

Como explorar o máximo potencial do Gemini no trabalho, nos estudos e no dia a dia (Getty Images)

Como explorar o máximo potencial do Gemini no trabalho, nos estudos e no dia a dia (Getty Images)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 13 de julho de 2026 às 11h48.

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A inteligência artificial passou a fazer parte da rotina de profissionais, estudantes e empresas. Entre as principais plataformas disponíveis está o Gemini, desenvolvido pelo Google, que se destaca pela combinação de modelos multimodais, capacidade de raciocínio e integração com os serviços da empresa.

Esses recursos permitem utilizar a IA para tarefas que vão desde a criação de textos até a análise de documentos, imagens, vídeos e planilhas, tudo dentro de um mesmo ambiente de trabalho.

O que é o Gemini

O Gemini é a família de modelos de inteligência artificial do Google. A plataforma foi desenvolvida para compreender e gerar diferentes tipos de conteúdo — como texto, imagem, áudio, vídeo e código — tornando possível realizar tarefas complexas sem a necessidade de alternar entre diversas ferramentas.

Ao longo de suas atualizações, o Gemini ampliou sua capacidade de processamento, reduziu o tempo de resposta e passou a lidar melhor com grandes volumes de informação, permitindo analisar documentos extensos e manter conversas longas sem perder o contexto.

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Quais são os principais diferenciais

Um dos maiores diferenciais do Gemini é sua integração nativa com o ecossistema do Google. A ferramenta pode trabalhar em conjunto com serviços como Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Planilhas e Google Agenda, facilitando atividades do dia a dia.

Na prática, o usuário pode solicitar o resumo de uma sequência de e-mails, analisar uma planilha, gerar apresentações a partir de documentos ou localizar informações armazenadas no Drive utilizando linguagem natural.

Outro destaque é a ampla janela de contexto, que permite processar uma quantidade muito maior de informações em uma única interação quando comparada a muitos modelos tradicionais. Isso facilita análises de relatórios, contratos, pesquisas acadêmicas e outros documentos extensos.

Recursos multimodais ampliam as possibilidades

O Gemini foi desenvolvido para trabalhar de forma multimodal, ou seja, interpretar diferentes formatos de informação simultaneamente.

É possível, por exemplo:

  • enviar uma imagem de um gráfico e solicitar uma análise dos dados;
  • anexar um PDF para resumir os principais pontos;
  • combinar texto e imagens para criar apresentações;
  • pedir explicações sobre um vídeo ou conteúdo audiovisual;
  • utilizar comandos de voz para interagir com a IA em tempo real.

Essa combinação torna a ferramenta útil para áreas como educação, marketing, engenharia, programação, finanças e produção de conteúdo.

Além disso, o Gemini incorpora recursos capazes de executar etapas de trabalho de maneira mais autônoma, como pesquisar informações, organizar dados e elaborar documentos a partir das instruções fornecidas pelo usuário.

Como aproveitar melhor o Gemini

A qualidade dos resultados depende, em grande parte, da forma como as instruções são fornecidas. Em vez de utilizar pedidos genéricos, vale especificar o contexto, o público-alvo, o formato esperado e o objetivo da tarefa.Por exemplo, em vez de escrever apenas "crie um plano de marketing", uma solicitação mais completa seria:

"Crie um calendário de conteúdo para uma empresa de tecnologia, com cinco publicações por semana durante 30 dias, incluindo sugestões de formatos e objetivos de cada postagem".

Também é recomendável aproveitar o envio de arquivos. O Gemini consegue analisar documentos, planilhas, apresentações e imagens para produzir respostas mais contextualizadas. Outra prática eficiente é refinar as respostas por meio de novas instruções. Em vez de iniciar uma conversa do zero, peça que a IA ajuste o texto, torne a linguagem mais técnica ou simplifique a explicação, aproveitando o contexto já existente.

Como aplicar o Gemini no dia a dia

As possibilidades de uso variam conforme a atividade desempenhada.Profissionais podem utilizar a ferramenta para produzir relatórios, resumir reuniões, organizar informações e automatizar tarefas repetitivas.Estudantes conseguem transformar materiais extensos em resumos, criar roteiros de estudo, esclarecer conceitos complexos e revisar trabalhos.

Já criadores de conteúdo podem desenvolver pautas, estruturar roteiros, produzir rascunhos de textos e gerar ideias para vídeos, apresentações ou publicações em redes sociais.Independentemente da área de atuação, explorar diferentes tipos de prompts e testar novos recursos regularmente ajuda a extrair mais valor da ferramenta.

Para quem deseja desenvolver essas competências de forma estruturada, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece uma introdução prática às aplicações da inteligência artificial nos negócios. As inscrições estão disponíveis por R$ 37.

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