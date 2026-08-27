Grenal hoje: Inter e Grêmio duelam por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 20h, de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O clássico, além de colocar em jogo a vantagem na disputa por uma vaga na semifinal, pode representar uma importante oportunidade de resposta para duas equipes pressionadas pelo desempenho no Campeonato Brasileiro.

A dupla gaúcha ocupa posições próximas na tabela da Série A. O Grêmio aparece em 15º lugar, enquanto o Internacional é o 16º. Ambos somam 25 pontos, apenas um a mais que o Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Em meio à preocupação com a campanha no Brasileirão, porém, os rivais deixam o cenário nacional momentaneamente de lado para disputar o Grenal de número 453.

Inter chega pressionado e tenta fazer valer o fator Beira-Rio

O Internacional chega ao clássico depois de empatar sem gols com o Atlético-MG, no último sábado, 22, em casa. O resultado manteve o Colorado próximo da zona de rebaixamento e aumentou a necessidade de uma resposta na Copa do Brasil.

O desempenho como mandante, aliás, é um dos pontos de atenção para a equipe de Paulo Pezzolano. O Inter tem uma das piores campanhas dentro de casa no Brasileirão e precisará justamente do Beira-Rio para tentar construir uma vantagem antes da decisão na Arena do Grêmio.

Na Copa do Brasil, o Colorado avançou às quartas de final depois de eliminar o Corinthians. Na partida de ida, venceu por 2 a 0 no Beira-Rio. No segundo confronto, perdeu por 2 a 1, mas garantiu a classificação no placar agregado.

Para o Grenal, Matheus Bahia retorna após cumprir suspensão e deve reassumir a lateral esquerda. Matheus Cunha também está à disposição depois do choque com a trave na partida contra o Atlético-MG. No ataque, Sanabria pode fazer sua estreia pelo clube, mas a tendência é que comece no banco.

Grêmio tenta reagir após tropeço fora de casa

Do outro lado, o Grêmio também chega ao clássico pressionado. O Tricolor foi derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 no último domingo, 23, sofrendo o gol nos acréscimos, e permaneceu com 25 pontos na tabela do Brasileirão.

O desempenho como visitante é um dos principais problemas da equipe comandada por Luís Castro. O Grêmio tem uma das três piores campanhas fora de casa na competição e terá de superar essa dificuldade justamente em uma partida disputada no estádio do maior rival.

Na Copa do Brasil, o caminho até as quartas de final passou pelo Mirassol. Depois de empatar por 1 a 1 fora de casa, o Tricolor venceu por 1 a 0 na Arena e garantiu a classificação. Antes, na quinta fase, eliminou o Confiança-SE.

Para o clássico, Pavon e Carlos Vinicius aparecem como candidatos a começar entre os titulares nas vagas de Tetê e Braithwaite. Na defesa, Gustavo Martins ainda é dúvida por conta de um edema muscular no adutor longo da coxa esquerda. Caso não tenha condições, Kannemann é uma das alternativas.

Retrospecto recente mostra equilíbrio no Grenal

O confronto desta quinta-feira será o quinto Grenal da temporada de 2026. Até aqui, o equilíbrio é absoluto: uma vitória para cada lado e um empate nos três encontros pelo Campeonato Gaúcho, além do empate pelo Brasileirão.

O primeiro clássico do ano terminou com vitória do Internacional por 4 a 2, na primeira fase do Gauchão. Na final do estadual, entretanto, o Grêmio respondeu com força e venceu o jogo de ida por 3 a 0. Na partida de volta, houve empate por 1 a 1, resultado que garantiu o título ao Tricolor.

Em abril, os rivais voltaram a se encontrar pela 11ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, as equipes criaram poucas oportunidades e ficaram no empate sem gols.

Um reencontro histórico na Copa do Brasil

O clássico desta quinta-feira também resgata uma história que ficou guardada por 34 anos. Inter e Grêmio voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil pela segunda vez na história, justamente na mesma fase em que protagonizaram o único encontro anterior no torneio.

Em 1992, os rivais disputaram as quartas de final. Depois de dois empates por 1 a 1, o Internacional levou a melhor nos pênaltis por 3 a 0 e avançou à semifinal. Na sequência, o Colorado conquistou o título da Copa do Brasil daquele ano.

Naquela ocasião, o primeiro jogo foi realizado no antigo Olímpico Monumental, enquanto a volta aconteceu no Beira-Rio. Agora, a ordem dos mandos será invertida: o estádio colorado recebe a ida, e a Arena do Grêmio será palco da decisão.

Grenal coloca R$ 9 milhões em jogo

A classificação para a semifinal também representa um importante reforço financeiro para qualquer um dos rivais. Internacional e Grêmio já garantiram R$ 9 milhões pela presença nas quartas de final da Copa do Brasil.

Quem levar a melhor na soma dos dois confrontos vai receber mais R$ 9 milhões. Na prática, portanto, o vencedor do duelo dobra a premiação acumulada no torneio.

O primeiro capítulo da disputa será no Beira-Rio. A decisão da vaga acontecerá na Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira, 3, também às 20h, de Brasília.