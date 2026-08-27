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SP terá onda de calor de até 40°C e alerta para incêndios; veja quando

Massa de ar quente deve elevar as temperaturas entre sexta-feira e segunda-feira, com umidade abaixo de 12% no norte e noroeste do estado

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11h53.

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São Paulo terá uma onda de calor entre sexta-feira, 28, e segunda-feira, 31, com temperaturas próximas dos 40°C no interior e risco elevado de incêndios. O alerta da Defesa Civil estadual vale para praticamente todo o estado, com condições mais severas no norte e noroeste paulista.

Nessas regiões, os termômetros podem se aproximar dos 40°C e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% durante as tardes. Nas demais áreas, as máximas devem variar entre 30°C e 35°C, com umidade próxima ou inferior a 20%.

Onde o calor será mais intenso

A onda de calor é provocada pela atuação de uma massa de ar quente sobre o estado. A combinação de temperaturas elevadas e tempo seco deve aumentar o desconforto térmico e favorecer o ressecamento da vegetação.

A Defesa Civil classifica como nível vermelho situações em que as temperaturas ficam mais de 5°C acima da média. O nível laranja corresponde a máximas de até 5°C acima da média.

Risco de incêndios aumenta

O tempo seco e a vegetação ressecada criam condições favoráveis para o surgimento e a rápida propagação de queimadas. Por isso, o governo paulista também orienta a população a não colocar fogo em lixo ou terrenos e a não descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação seca ou às margens de rodovias.

A Defesa Civil se reuniu nesta quinta-feira, 27, com municípios paulistas para alinhar medidas de prevenção e enfrentamento ao período de calor intenso e ao aumento do risco de incêndios.

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