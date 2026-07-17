Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja o calendário do Brasileirão após a Copa do Mundo

Daqui a alguns dias, o Mundial dará espaço ao Campeonato Brasileiro, e a CBF já definiu as datas dos jogos até a 24ª rodada da competição

Campeonato Brasileiro: A CBF detalhou os jogos até a 24ª rodada (Vitor Silva/Botafogo)

Campeonato Brasileiro: A CBF detalhou os jogos até a 24ª rodada (Vitor Silva/Botafogo)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 17 de julho de 2026 às 12h41.

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A bola voltou a rolar oficialmente para o Campeonato Brasileiro na terça-feira, 16, após a pausa para a disputa da Copa do Mundo. Dois jogos já movimentaram a 19ª rodada, com o Botafogo vencendo o Santos por 2 a 1 e o Vitória superando o Vasco por 1 a 0.

A 19ª rodada, a primeira após a paralisação, está espalhada e terá jogos até a próxima quinta-feira, 23. Isso acontece porque alguns times disputarão os playoffs da Copa Sul-Americana na semana seguinte. A 21ª rodada também será afetada pela competição continental, e alguns confrontos estão sem datas definidas.

No calendário oficial da CBF, a entidade divulgou até agora os detalhes das partidas até a 24ª rodada, que está marcada para o fim de semana do dia 22 de agosto.

Veja as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro

19ª rodada

17/07

21/07

  • Atlético-MG x Bahia

22/07

  • Coritiba x Palmeiras
  • Chapecoense x Flamengo
  • Internacional x Cruzeiro
  • São Paulo x Athletico-PR

23/07

  • Corinthians x Remo

20ª rodada

25/07

  • Santos x Chapecoense
  • Athletico-PR x Internacional

26/07

  • Vasco x Mirassol
  • Bahia x Corinthians
  • Cruzeiro x Botafogo
  • Grêmio x Fluminense
  • Flamengo x São Paulo
  • Red Bull Bragantino x Coritiba
  • Palmeiras x Atlético-MG
  • Remo x Vitória

21ª rodada

29/07

  • Internacional x Flamengo
  • Mirassol x Remo
  • Fluminense x Bahia
  • Vitória x Palmeiras

30/07

  • Corinthians x Athletico-PR
  • Coritiba x Cruzeiro

Sem data definida

  • Botafogo x Grêmio
  • São Paulo x Santos
  • Atlético-MG x Red Bull Bragantino
  • Chapecoense x Vasco

22ª rodada

08/08

  • Grêmio x São Paulo
  • Remo x Atlético-MG
  • Coritiba x Chapecoense
  • Botafogo x Fluminense

09/08

  • Cruzeiro x Mirassol
  • Bahia x Vasco
  • Palmeiras x Internacional
  • Red Bull Bragantino x Corinthians
  • Santos x Athletico-PR
  • Flamengo x Vitória

23ª rodada

15/08

  • Fluminense x Palmeiras
  • Atlético-MG x Grêmio
  • Athletico-PR x Red Bull Bragantino
  • São Paulo x Coritiba

16/08

  • Chapecoense x Bahia
  • Vasco x Santos
  • Vitória x Botafogo
  • Mirassol x Flamengo
  • Corinthians x Cruzeiro

17/08

  • Internacional x Remo

24ª rodada

22/08

  • Fluminense x Remo
  • Internacional x Atlético-MG
  • Cruzeiro x Flamengo

23/08

  • Palmeiras x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Grêmio
  • Vitória x Bahia
  • Chapecoense x São Paulo
  • Santos x Mirassol
  • Coritiba x Corinthians

24/08

  • Botafogo x Athletico-PR
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