Veja o calendário do Brasileirão após a Copa do Mundo

A bola voltou a rolar oficialmente para o Campeonato Brasileiro na terça-feira, 16, após a pausa para a disputa da Copa do Mundo. Dois jogos já movimentaram a 19ª rodada, com o Botafogo vencendo o Santos por 2 a 1 e o Vitória superando o Vasco por 1 a 0.
A 19ª rodada, a primeira após a paralisação, está espalhada e terá jogos até a próxima quinta-feira, 23. Isso acontece porque alguns times disputarão os playoffs da Copa Sul-Americana na semana seguinte. A 21ª rodada também será afetada pela competição continental, e alguns confrontos estão sem datas definidas.
No calendário oficial da CBF, a entidade divulgou até agora os detalhes das partidas até a 24ª rodada, que está marcada para o fim de semana do dia 22 de agosto.
Veja as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro
19ª rodada
17/07
21/07
22/07
- Coritiba x Palmeiras
- Chapecoense x Flamengo
- Internacional x Cruzeiro
- São Paulo x Athletico-PR
23/07
20ª rodada
25/07
- Santos x Chapecoense
- Athletico-PR x Internacional
26/07
- Vasco x Mirassol
- Bahia x Corinthians
- Cruzeiro x Botafogo
- Grêmio x Fluminense
- Flamengo x São Paulo
- Red Bull Bragantino x Coritiba
- Palmeiras x Atlético-MG
- Remo x Vitória
21ª rodada
29/07
- Internacional x Flamengo
- Mirassol x Remo
- Fluminense x Bahia
- Vitória x Palmeiras
30/07
- Corinthians x Athletico-PR
- Coritiba x Cruzeiro
Sem data definida
- Botafogo x Grêmio
- São Paulo x Santos
- Atlético-MG x Red Bull Bragantino
- Chapecoense x Vasco
22ª rodada
08/08
- Grêmio x São Paulo
- Remo x Atlético-MG
- Coritiba x Chapecoense
- Botafogo x Fluminense
09/08
- Cruzeiro x Mirassol
- Bahia x Vasco
- Palmeiras x Internacional
- Red Bull Bragantino x Corinthians
- Santos x Athletico-PR
- Flamengo x Vitória
23ª rodada
15/08
- Fluminense x Palmeiras
- Atlético-MG x Grêmio
- Athletico-PR x Red Bull Bragantino
- São Paulo x Coritiba
16/08
- Chapecoense x Bahia
- Vasco x Santos
- Vitória x Botafogo
- Mirassol x Flamengo
- Corinthians x Cruzeiro
17/08
24ª rodada
22/08
- Fluminense x Remo
- Internacional x Atlético-MG
- Cruzeiro x Flamengo
23/08
- Palmeiras x Vasco
- Red Bull Bragantino x Grêmio
- Vitória x Bahia
- Chapecoense x São Paulo
- Santos x Mirassol
- Coritiba x Corinthians
24/08