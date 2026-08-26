Estrelas e um cérebro: como os Sixers montaram um projeto para dominar a NBA

Os Philadelphia 76ers transformaram a offseason em uma verdadeira declaração de intenções. Depois de anos tentando encontrar a fórmula para voltar ao topo da NBA, a franquia montou um elenco que reúne LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey e VJ Edgecombe. No papel, é uma combinação de estrelas, juventude e experiência suficiente para colocar a equipe entre as principais candidatas ao título em 2026/27.

A revolução, porém, não aconteceu apenas dentro da quadra. A chegada de LeBron também ajudou a aproximar antigos parceiros, como Kentavious Caldwell-Pope, enquanto a diretoria contratou Tommy Balcetis para comandar a área de Inteligência, Análise e Inovação. O lituano chega depois de 12 anos trabalhando no Denver Nuggets, onde fez parte da estrutura que conquistou o título da NBA em 2023.

LeBron muda o tamanho da aposta

A contratação de LeBron James foi o movimento que transformou a perspectiva dos Sixers para a próxima temporada. Aos 41 anos, o astro deixou o Los Angeles Lakers depois de oito temporadas e escolheu Philadelphia para disputar seu 24º ano na NBA. O quatro vezes campeão chega com a missão declarada de ajudar a franquia a brigar pelo título.

Mas LeBron não chega sozinho. Antes mesmo de sua contratação, os Sixers haviam conseguido Jaylen Brown em uma negociação com o Boston Celtics. O ala, campeão e MVP das Finais de 2024, vem de uma temporada em que registrou as melhores médias da carreira e passa a formar, ao lado de Embiid, Maxey e Edgecombe, um dos quintetos mais estrelados da liga.

A montagem do elenco ainda ganhou outro capítulo com Caldwell-Pope. O veterano, que foi campeão ao lado de LeBron pelos Lakers em 2020, chega a Philadelphia depois de pedir para deixar o Memphis Grizzlies em busca de uma equipe candidata ao título. A conexão com o astro ajudou a pavimentar o caminho para o reencontro.

Um reforço que pensa fora da quadra

Se os grandes nomes chamam atenção no jogo, os Sixers também buscaram uma peça importante para os bastidores. Tommy Balcetis foi contratado para liderar o departamento de Inteligência, Análise e Inovação da franquia, reportando diretamente a Mike Gansey, presidente de operações de basquete. A própria estrutura oficial dos Sixers confirma o lituano no cargo.

Aos 40 anos, Balcetis tem uma trajetória pouco convencional para alguém que chegou a um dos centros de poder de uma franquia da NBA. Formado em Harvard e ex-jogador universitário, ele construiu carreira na área de análise e gestão esportiva. No Denver Nuggets, onde passou 12 anos, subiu gradualmente até ocupar o cargo de assistente de gerente-geral e participou da estrutura que conquistou o campeonato de 2023.

Depois de uma passagem pelo Zalgiris, da Lituânia, Balcetis retorna à NBA para assumir uma função criada justamente para ampliar o uso de inteligência, inovação e análise dentro dos Sixers.

Um projeto que vai além das estrelas

A transformação da franquia, portanto, não se resume ao impacto midiático de LeBron ou ao talento de Brown e Embiid. Philadelphia também mexeu na estrutura que toma as decisões, com Gansey na presidência de operações e Balcetis responsável por uma área estratégica. No banco, Nick Nurse, campeão da NBA com o Toronto Raptors em 2019, segue como treinador.

O resultado é uma franquia que decidiu apostar em todas as frentes ao mesmo tempo. Há estrelas consolidadas, jovens em ascensão, jogadores acostumados a vencer e uma estrutura de análise reforçada nos bastidores.

Agora, resta descobrir se o projeto consegue transformar um elenco de luxo em um time campeão. Porque, em Philadelphia, desta vez a promessa não está apenas no tamanho dos nomes. Está na tentativa de fazer todas as peças funcionarem juntas.