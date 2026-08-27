Sorteio da Champions League 2026/27 começa nesta quinta; veja horário e como funciona a fase de liga

Repórter
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09h56.
Os sorteios da fase de liga da "UEFA Champions League", da "UEFA Europa League" e da "UEFA Conference League" para a temporada 2026/27 serão realizados nos dias 27 e 28 de agosto de 2026.
As cerimónias acontecem no Fórum Grimaldi, no Mónaco, onde serão definidos os confrontos da nova etapa das três principais competições de clubes da UEFA.
O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 está marcado para quinta-feira, 27 de agosto, às 17h00 (horário de Portugal continental).
No dia seguinte, sexta-feira, 28 de agosto, serão realizados os sorteios da fase de liga da Europa League e da Conference League, com início previsto para as 12h00.
Cada uma das competições contará com 36 clubes participantes na fase de liga.
Na Champions League, o sorteio reunirá 29 equipas classificadas de forma automática e sete vencedoras da fase de play-off.
Na Europa League, participarão 13 equipas apuradas diretamente, 12 vencedoras do play-off, quatro clubes provenientes da terceira pré-eliminatória da Champions League pelo caminho das ligas e sete equipas eliminadas no play-off da principal competição europeia.
Na Conference League, o grupo de participantes será formado por 24 vencedores do play-off e 12 equipas derrotadas no play-off da Europa League.A Champions League e a Europa League terão oito jogos para cada equipa na fase de liga, enquanto a Conference League terá seis partidas para cada clube.
O novo modelo da fase de liga foi adotado pela UEFA a partir da temporada 2024/25. As três competições deixaram de contar com grupos separados e passaram a utilizar uma classificação única com 36 equipas.
Na Champions League e na Europa League, cada clube enfrenta oito adversários diferentes, com quatro partidas como mandante e quatro como visitante. Na Conference League, cada equipa disputa seis partidas, divididas entre três jogos em casa e três fora.Os oito melhores classificados da fase de liga avançam diretamente para os oitavos de final nas três competições europeias.
As equipas que terminarem entre a nona e a 24ª colocação disputarão o play-off da fase eliminatória. Os vencedores desses confrontos garantem vaga nos oitavos de final. A partir dessa etapa, os torneios seguem no formato de eliminação direta.Os clubes que encerrarem a fase de liga na 25ª posição ou abaixo serão eliminados das competições europeias e não terão acesso a outros torneios da UEFA na mesma temporada.
Os sorteios da Champions League, Europa League e Conference League terão transmissão ao vivo e gratuita no UEFA.com e na UEFA.tv.
Após os eventos, a UEFA divulgará os calendários completos das competições. A programação da Champions League, com datas e horários dos jogos, será publicada até sábado, 29 de agosto. Já os calendários da Europa League e da Conference League serão divulgados até domingo, 30 de agosto.
A entidade informará pelas redes sociais quando cada calendário estiver próximo de ser disponibilizado.
Os detalhes sobre datas dos jogos e sorteios das três competições estarão reunidos nos conteúdos de acompanhamento da temporada publicados pela UEFA.