Sorteio da Champions League 2026/27 começa nesta quinta; veja horário e como funciona a fase de liga

Os sorteios da fase de liga da "UEFA Champions League", da "UEFA Europa League" e da "UEFA Conference League" para a temporada 2026/27 serão realizados nos dias 27 e 28 de agosto de 2026.

As cerimónias acontecem no Fórum Grimaldi, no Mónaco, onde serão definidos os confrontos da nova etapa das três principais competições de clubes da UEFA.

Datas dos sorteios da Champions League, Europa League e Conference League

O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 está marcado para quinta-feira, 27 de agosto, às 17h00 (horário de Portugal continental).

No dia seguinte, sexta-feira, 28 de agosto, serão realizados os sorteios da fase de liga da Europa League e da Conference League, com início previsto para as 12h00.

Cada uma das competições contará com 36 clubes participantes na fase de liga.

Na Champions League, o sorteio reunirá 29 equipas classificadas de forma automática e sete vencedoras da fase de play-off.

Na Europa League, participarão 13 equipas apuradas diretamente, 12 vencedoras do play-off, quatro clubes provenientes da terceira pré-eliminatória da Champions League pelo caminho das ligas e sete equipas eliminadas no play-off da principal competição europeia.

Na Conference League, o grupo de participantes será formado por 24 vencedores do play-off e 12 equipas derrotadas no play-off da Europa League.

A Champions League e a Europa League terão oito jogos para cada equipa na fase de liga, enquanto a Conference League terá seis partidas para cada clube.

Formato da fase de liga das competições europeias

O novo modelo da fase de liga foi adotado pela UEFA a partir da temporada 2024/25. As três competições deixaram de contar com grupos separados e passaram a utilizar uma classificação única com 36 equipas.

Na Champions League e na Europa League, cada clube enfrenta oito adversários diferentes, com quatro partidas como mandante e quatro como visitante. Na Conference League, cada equipa disputa seis partidas, divididas entre três jogos em casa e três fora.

Os oito melhores classificados da fase de liga avançam diretamente para os oitavos de final nas três competições europeias.

As equipas que terminarem entre a nona e a 24ª colocação disputarão o play-off da fase eliminatória. Os vencedores desses confrontos garantem vaga nos oitavos de final. A partir dessa etapa, os torneios seguem no formato de eliminação direta.

Os clubes que encerrarem a fase de liga na 25ª posição ou abaixo serão eliminados das competições europeias e não terão acesso a outros torneios da UEFA na mesma temporada.

Onde assistir aos sorteios?

Os sorteios da Champions League, Europa League e Conference League terão transmissão ao vivo e gratuita no UEFA.com e na UEFA.tv.

Quando serão divulgados os calendários?

Após os eventos, a UEFA divulgará os calendários completos das competições. A programação da Champions League, com datas e horários dos jogos, será publicada até sábado, 29 de agosto. Já os calendários da Europa League e da Conference League serão divulgados até domingo, 30 de agosto.

A entidade informará pelas redes sociais quando cada calendário estiver próximo de ser disponibilizado.

Os detalhes sobre datas dos jogos e sorteios das três competições estarão reunidos nos conteúdos de acompanhamento da temporada publicados pela UEFA.