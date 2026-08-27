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Ator de Transformers, a voz de Optimus Prime, morre aos 85 anos

Peter Cullen construiu uma carreira de seis décadas na dublagem e ficou conhecido mundialmente pelo papel do líder dos Autobots na franquia Transformers

Transformers: ator canadense, Peter Cullen, também participou de produções como Ursinho Pooh, Invencível e O Predador; causa da morte não foi divulgada (Foto: Reprodução/Youtube)

Transformers: ator canadense, Peter Cullen, também participou de produções como Ursinho Pooh, Invencível e O Predador; causa da morte não foi divulgada (Foto: Reprodução/Youtube)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11h45.

Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 11h54.

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Morreu aos 85 anos Peter Cullen, ator e dublador canadense que se tornou uma das vozes mais reconhecidas da cultura pop ao interpretar Optimus Prime, o líder dos Autobots na franquia "Transformers".

De acordo com o The Hollywood Reporter, Cullen morreu na quarta-feira, 26, em sua residência em Los Angeles. A informação foi confirmada pela família, mas a causa da morte não foi revelada.

'Transformers': qual a ordem cronológica dos filmes da franquia?

Conheça a trajetória de Peter Cullen

Nascido em Montreal, no Canadá, em 28 de julho de 1941, Cullen estudou teatro e iniciou sua trajetória artística nos palcos. Antes de se consolidar como dublador, trabalhou como locutor de rádio e participou de programas de televisão. Ele fez parte da primeira turma de formandos da Escola Nacional de Teatro do Canadá, em 1963, e, posteriormente, mudou-se para Hollywood, onde apareceu em atrações como "The Smothers Brothers Comedy Hour" e "The Sonny & Cher Comedy Hour".

Peter Cullen: Com uma trajetória marcada por personagens icônicos, dublador ajudou a definir a personalidade de Optimus Prime desde a série animada de 1984. (Instagram/Reprodução)

O grande momento de sua carreira chegou em 1984, quando foi escolhido para interpretar Optimus Prime na primeira série animada de Transformers. Para criar a voz do personagem, Cullen buscou inspiração em seu irmão mais velho, Larry Cullen, um fuzileiro naval que participou da Guerra do Vietnã. A interpretação ajudou a transformar Optimus Prime em um dos personagens mais emblemáticos da animação e fez com que o ator voltasse ao papel em diferentes produções ao longo de décadas.

Com a chegada da franquia aos cinemas, Cullen continuou como a voz do líder dos Autobots. Ele participou do primeiro Transformers, lançado em 2007 e dirigido por Michael Bay, e repetiu o papel nas sequências "A Vingança dos Derrotados" (2009), "O Lado Oculto da Lua" (2011), "A Era da Extinção" (2014), "O Último Cavaleiro" (2017), "Bumblebee" (2018) e "Transformers: O Despertar das Feras" (2023).

Outro personagem importante na trajetória de Cullen foi Bisonho, o burro de personalidade melancólica do universo de Ursinho Pooh. O ator deu voz ao personagem na animação "As Novas Aventuras do Ursinho Pooh", exibida entre 1988 e 1991, e continuou ligado à franquia em diferentes projetos.

A carreira de Cullen também passou por outras produções conhecidas. Ele interpretou vocalmente KARR, o robô antagonista da série A Super Máquina, e participou do filme "King Kong" (1976). Em O Predador (1987), estrelado por Arnold Schwarzenegger, foi responsável pelos sons e efeitos vocais da criatura, criando parte da identidade sonora do personagem.

Nas últimas fases da carreira, Cullen seguiu trabalhando em produções voltadas a novos públicos. Entre seus trabalhos recentes está a interpretação de Thaedus, personagem da animação Invencível, do Prime Video. O ator entrou na série a partir da segunda temporada e retornou nas temporadas seguintes como o líder da Coalizão de Planetas, uma das figuras centrais na disputa contra o Império Viltrumita.

Ao longo de sua trajetória, Cullen também participou de outras franquias de destaque, dando voz a personagens como Monterey Jack, de "Tico e Teco: Defensores da Lei", Coran e o Rei Alfor, de "Voltron", além de trabalhos em "Dungeons & Dragons", "Saber Rider and the Star Sheriffs" e "As Tartarugas Ninja". Sua atuação como Optimus Prime em "Transformers: Prime" lhe rendeu uma indicação ao Emmy Diurno.

Além da atuação, Cullen manteve envolvimento com projetos relacionados à ciência e à exploração espacial, incluindo iniciativas ligadas à NASA. Ele deixa quatro filhos: Angus, Claire, Pilar e Clay.

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