Esporte

Copa do Brasil define primeiros classificados às oitavas; veja quem avançou

Dez clubes já garantiram vaga na próxima fase, enquanto seis confrontos serão decididos nesta quinta-feira, 14

Copa do Brasil: Oitavas de final será definido via sorteio (CBF/Divulgação)

Copa do Brasil: Oitavas de final será definido via sorteio (CBF/Divulgação)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09h15.

A Copa do Brasil de 2026 definiu as primeiras vagas para as oitavas de final.

Após os primeiros jogos de volta da quinta fase, 10 clubes já garantiram a classificação. Ainda faltam seis que definirão seus duelos nesta quinta-feira, 14.

As oitavas de final irão acontecer nos dias 1 e 2 de agosto, com a volta marcada para 5 e 6 do mesmo mês. Os confrontos serão definidos por meio de sorteio.

Quem já se classificou?

  • Internacional (eliminou o Athletic)
  • Fluminense (eliminou o Operário-PR)
  • Cruzeiro (eliminou o Goiás)
  • Juventude (eliminou o São Paulo)
  • Vasco da Gama (eliminou o Paysandu)
  • Santos (eliminou o Coritiba)
  • Mirassol (eliminou o Bragantino)
  • Palmeiras (eliminou o Jacuipense)
  • Atlético-MG (eliminou o Ceará)
  • Remo (eliminou o Bahia)

Quais são os confrontos restantes?

  • Chapecoense x Botafogo
  • Atlético-GO/Athletico-PR
  • Confiança x Grêmio
  • Corinthians x Barra-SC
  • CRB x Fortaleza
  • Vitória x Flamengo
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