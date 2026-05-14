Copa do Brasil define primeiros classificados às oitavas; veja quem avançou

Copa do Brasil: Oitavas de final será definido via sorteio (CBF/Divulgação)
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Publicado em 14 de maio de 2026 às 09h15.
A Copa do Brasil de 2026 definiu as primeiras vagas para as oitavas de final.
Após os primeiros jogos de volta da quinta fase, 10 clubes já garantiram a classificação. Ainda faltam seis que definirão seus duelos nesta quinta-feira, 14.
As oitavas de final irão acontecer nos dias 1 e 2 de agosto, com a volta marcada para 5 e 6 do mesmo mês. Os confrontos serão definidos por meio de sorteio.