Copa do Brasil define primeiros classificados às oitavas; veja quem avançou

A Copa do Brasil de 2026 definiu as primeiras vagas para as oitavas de final.

Após os primeiros jogos de volta da quinta fase, 10 clubes já garantiram a classificação. Ainda faltam seis que definirão seus duelos nesta quinta-feira, 14.

As oitavas de final irão acontecer nos dias 1 e 2 de agosto, com a volta marcada para 5 e 6 do mesmo mês. Os confrontos serão definidos por meio de sorteio.

Quem já se classificou?

Internacional (eliminou o Athletic)

Fluminense (eliminou o Operário-PR)

Cruzeiro (eliminou o Goiás)

Juventude (eliminou o São Paulo)

Vasco da Gama (eliminou o Paysandu)

Santos (eliminou o Coritiba)

Mirassol (eliminou o Bragantino)

Palmeiras (eliminou o Jacuipense)

Atlético-MG (eliminou o Ceará)

Remo (eliminou o Bahia)

Quais são os confrontos restantes?