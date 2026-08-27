Brasil enfrenta Índia em amistoso em outubro; veja data e local

A Seleção Brasileira enfrentará a Índia em um amistoso no dia 3 de outubro, em Calcutá, anunciou nesta quinta-feira, 27 a Federação Indiana de Futebol (AIFF). A partida será disputada no estádio Salt Lake, um dos principais palcos esportivos do país.

O jogo fará parte de uma sequência de amistosos da Índia contra seleções que já disputaram a Copa do Mundo. Três dias depois de receber o Brasil, os indianos enfrentarão o Uruguai, também no Salt Lake.

Quando será o jogo entre Brasil e Índia?

Brasil e Índia se enfrentam em 3 de outubro, em Calcutá. A partida ocorrerá durante a Data Fifa e será o principal compromisso da seleção indiana na janela internacional.

O duelo com o Panamá está marcado para 26 de setembro, em Bangalore, no sul do país. Com isso, a Índia terá três adversários internacionais em um intervalo de pouco mais de uma semana.

Índia nunca disputou uma Copa do Mundo

A Índia ocupa atualmente a 138ª posição no ranking da Fifa e nunca se classificou para a fase final de uma Copa do Mundo. Apesar disso, o futebol tem grande popularidade no país, principalmente nas cidades de Calcutá e Kochi.

Segundo a AIFF, a sequência de partidas será inédita para os torcedores indianos por reunir, na mesma Data Fifa, Brasil, Uruguai e Panamá, três seleções que já participaram de Mundiais.

*Com AFP