Internacional x Grêmio: onde assistir e horário da final do Campeonato Gaúcho

Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo, 16, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv 3 e Premiere.

O Colorado chega embalado após eliminar o Juventude na semifinal e busca abrir vantagem no primeiro confronto da decisão. Já o Tricolor, atual hexacampeão do Gauchão, deixou o Caxias pelo caminho e tenta manter a hegemonia estadual, mesmo sem poder contar com o técnico Renato Portaluppi no banco, suspenso.

Onde assistir ao vivo Internacional x Grêmio hoje pela final do Campeonato Gaúcho?

O jogo deste domingo, às 16h, entre **Internacional e Grêmio** terá transmissão ao vivo na **Globo (para o RS), Sportv 3 e Premiere**.

Como assistir online Internacional x Grêmio hoje?

Você pode assistir à partida online pelo **Globoplay**, acessando a transmissão da Globo ou dos canais Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo Internacional x Grêmio hoje?

O jogo entre **Internacional e Grêmio** acontece neste domingo, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

