Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil: veja horário e onde assistir

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado nesta segunda-feira, 2 de junho, às 15h30 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

16 equipes seguem na disputa, após avançarem na terceira fase do torneio: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Athletico-PR, Bahia, CRB, CSA e Retrô.

A partir desta fase, não haverá mais divisão por potes, como nas etapas anteriores, com todos os clubes no mesmo pote. Não há restrições de confrontos por localização, o que abre possibilidade para clássicos regionais e nacionais.

Calendário da Copa do Brasil:

Oitavas de final: 29-31 de julho (jogos de ida); 5-7 de agosto (jogos de volta)

Quartas de final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta)

Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta)

Finais: 2 de novembro (jogo de ida); 9 de novembro (jogo de volta)

Quais times estarão no sorteio?

Flamengo

Fluminense

Botafogo

Vasco

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Red Bull Bragantino

Atlético-MG

Cruzeiro

Internacional

Athletico-PR

CRB

CSA

Bahia

Retrô

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil acontece nesta segunda-feira, 2, às 15h30 (horário de Brasília). A transmissão será ao vivo pelo canal CBF TV no YouTube.

Copa do Brasil Feminina

Além disso, a CBF realizará o sorteio da segunda fase da Copa do Brasil Feminina, que retorna ao calendário após nove anos. Com um formato diferente, a competição começa com clubes da Série A3 do Brasileirão.

As 16 equipes classificadas se juntam às 16 da Série A2 no sorteio, que ocorrerá às 13h30 (horário de Brasília). Como no torneio masculino, os jogos serão únicos, com disputa por pênaltis em caso de empate. O sorteio também será transmitido ao vivo no canal da CBF no YouTube.