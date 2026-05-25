Brasileirão: em extremidades opostas da tabela, São Paulo e Vasco tem apenas 5 pontos de diferença

O Brasileirão se aproxima da metade da temporada, mas a tabela ainda está longe de apresentar divisões mais claras entre os clubes. Se o Palmeiras conseguiu abrir vantagem na liderança, o principal retrato do campeonato até aqui talvez esteja no meio da tabela, onde poucos pontos separam equipes inseridas em disputas completamente diferentes.

Um dos exemplos mais claros desse cenário envolve São Paulo e Vasco. Separados por apenas cinco pontos após a 17ª rodada, os clubes vivem momentos opostos na tabela. O time paulista ocupa a zona de classificação para a Libertadores de 2027, enquanto a equipe carioca segue mais próxima da parte inferior da classificação, ainda precisando olhar para a distância em relação ao Z4.

A diferença pequena ajuda a explicar o equilíbrio que marca o Brasileirão até aqui.

O meio da tabela virou a disputa mais aberta do campeonato

Diferentemente de outras temporadas, em que a classificação costuma começar a criar blocos mais definidos nesta altura do campeonato, o Brasileirão de 2026 ainda apresenta uma forte compressão de pontos.

Clubes posicionados na zona de Libertadores ainda não conseguiram construir margens confortáveis, enquanto equipes da metade inferior seguem próximas o suficiente para manter abertas ambições maiores do que apenas escapar da zona de rebaixamento.

Na prática, o campeonato ainda não separou de forma clara quem disputa vaga continental, quem luta apenas por permanência e quem pode sonhar com objetivos mais altos.

São Paulo e Vasco servem de exemplo

O São Paulo representa bem essa dinâmica. Mesmo ocupando o G6, o clube não tem uma situação consolidada. Uma sequência curta de tropeços pode fazê-lo deixar rapidamente a zona de classificação para a Libertadores e cair no bloco que hoje reúne equipes de Sul-Americana e clubes posicionados na metade da tabela.

Do lado vascaíno, a realidade é diferente, mas a distância continua curta. Embora o Vasco esteja em uma situação mais delicada na classificação, a proximidade de pontuação mostra que a diferença entre olhar para cima ou para baixo ainda pode mudar rapidamente nas próximas rodadas.

A comparação entre os dois clubes evidencia uma das principais características do Brasileirão neste momento: cinco pontos são suficientes para colocar equipes em cenários competitivos totalmente distintos.

G6, Sul-Americana e Z4 seguem conectados na tabela

Coritiba, Bahia, Cruzeiro, Botafogo e Vitória ocupam atualmente as posições de classificação para a Sul-Americana, mas seguem próximos da zona de Libertadores. Ao mesmo tempo, clubes tradicionais como Atlético-MG, Internacional, Grêmio, Corinthians e Vasco ainda convivem com uma margem reduzida em relação à zona de rebaixamento.

Essa proximidade aumenta o peso de cada rodada. Uma vitória pode significar aproximação do G6; uma sequência negativa pode alterar rapidamente o panorama e aproximar equipes da parte inferior da classificação.

Mais do que uma tabela dividida em setores definidos, o Brasileirão apresenta hoje um grande bloco intermediário, no qual mudanças pequenas de pontuação geram impactos grandes nos objetivos dos clubes.

Pausa para a Copa pode aumentar a pressão

O contexto ganha importância extra por causa do calendário. O Brasileirão será interrompido após a 18ª rodada em função da Copa do Mundo, o que transforma os próximos compromissos em jogos ainda mais relevantes para os clubes que vivem esse cenário de equilíbrio.

Chegar à paralisação dentro do G6, próximo das vagas continentais ou sob pressão da parte de baixo da tabela, pode influenciar planejamento, ambiente interno e expectativa para a reta final da temporada.

Se a liderança parece hoje mais favorável ao Palmeiras, é justamente no meio da classificação que o campeonato segue mais imprevisível.

E a curta distância entre São Paulo e Vasco ajuda a resumir esse cenário: apenas cinco pontos separam dois clubes que, neste momento, disputam o Brasileirão olhando para objetivos completamente diferentes.