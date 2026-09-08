GP da Espanha de Fórmula 1: veja datas e horários para a corrida de Madri

Após mais uma vitória histórica de Kimi Antonelli no Grande Prêmio da Itália, a Fórmula 1 segue para um dos momentos mais esperados da temporada: a estreia do novo circuito da Espanha.

No próximo domingo, 13, os pilotos irão acelerar pela primeira vez no Circuito de Madring, em Madri, onde acontece a 14ª etapa da temporada.

Conheça o Circuito de Madring

O Circuito de Madring foi construído nos arredores do complexo de exposições Instituto de Feiras de Madri (IFEMA). Considerada permanentemente, a pista possui, aproximadamente, 5,4 km de extensão e 20 curvas, mesclando trechos de rua com áreas projetadas para disputa em alta velocidade.

O principal trecho do novo circuito será a curva "La Monumental", com inclinação de 19 graus. A passagem foi projetada para testar os limites de aderência e a aerodinâmica dos carros.

Fórmula 1 já passou por Madri

O Grande Prêmio da Espanha de 2026 marca o retorno da Fórmula 1 à capital espanhola após 45 anos. Até o ano passado, a competição acontecia no Circuito de Barcelona, que segue no calendário oficial da categoria, sob a nomenclatura própria de GP de Barcelona-Catalunha.

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, e Michael Schumacher são os maiores vencedores do GP da Espanha na história da categoria, com seis vitórias cada.

Confira a programação do GP da Espanha

Sexta-feira, 11 de setembro

Treino Livre 1 - 8h30

Treino Livre 2 - 12h

Sábado, 12 de setembro

Treino livre 3 - 7h30

Classificação - 11h

Domingo, 13 de setembro