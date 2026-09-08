Vai ter Carminha? O que já se sabe sobre a continuação de 'Avenida Brasil'

'Avenida Brasil': novela original volta à programação da Globo em 2026 e ganhará continuação em janeiro de 2027. (TV Globo/Reprodução)
Repórter
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13h08.
A Globo confirmou oficialmente a produção de "Avenida Brasil 2" nesta terça-feira, 8, mas ainda não revelou elenco, autoria nem enredo da nova trama.
Grande parte das informações sobre a continuação vem de apurações de colunas de TV. Veja o que já é oficial e o que segue como informação não confirmada pela emissora.
A emissora anunciou nas redes sociais que "Avenida Brasil 2" estreia em janeiro de 2027 e vai suceder "Quem Ama Cuida" no horário das 21h. Não houve confirmação de dia exato, elenco ou história.
O anúncio usou a trilha sonora de abertura da versão original e um trecho da vinheta de plantão do Jornal Nacional sobre a repercussão do capítulo final da novela, em 2012.
Segundo colunas como Play, do jornal O Globo, e Outro Canal, da Folha de S.Paulo, o elenco deve reunir novamente Adriana Esteves (Carminha), Murilo Benício (Tufão), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Letícia Isnard (Ivana) e Juliano Cazarré (Adauto).
Débora Falabella (Nina) apareceria apenas em participação mais limitada. A maior parte do elenco original, porém, não deve retornar — nomes como Alexandre Borges, Isis Valverde e Débora Nascimento ficariam de fora da nova fase.
As mesmas colunas indicam que João Emanuel Carneiro, autor da versão original, escreve a sequência, com direção artística de Ricardo Waddington. A história teria Carminha como protagonista absoluta, em uma trajetória de redenção e vingança a partir do retorno da filha, Ágata, ao Brasil.
Nenhum desses detalhes de enredo ou equipe foi confirmado publicamente pela Globo até a publicação desta matéria.
Colunas de TV relataram que a Globo adotou um esquema rígido de confidencialidade na pré-produção, com risco de desligamento para profissionais que revelarem detalhes da trama antes do anúncio oficial. A aprovação do projeto ocorreu no fim de 2025, e a pré-produção já estava em andamento havia meses.
"Avenida Brasil" é um dos maiores sucessos da história da Globo. O capítulo final registrou 51 pontos de audiência na Grande São Paulo, com 75% de share.
A novela também foi vendida a cerca de 148 países e dublada em 19 idiomas, tornando-se a produção brasileira de maior sucesso no exterior, e gerou cerca de 2 bilhões de reais em receita publicitária para a emissora, segundo estimativa da Forbes à época.