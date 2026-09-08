Vai ter Carminha? O que já se sabe sobre a continuação de 'Avenida Brasil'

A Globo confirmou oficialmente a produção de "Avenida Brasil 2" nesta terça-feira, 8, mas ainda não revelou elenco, autoria nem enredo da nova trama.

Grande parte das informações sobre a continuação vem de apurações de colunas de TV. Veja o que já é oficial e o que segue como informação não confirmada pela emissora.

O que a Globo confirmou

A emissora anunciou nas redes sociais que "Avenida Brasil 2" estreia em janeiro de 2027 e vai suceder "Quem Ama Cuida" no horário das 21h. Não houve confirmação de dia exato, elenco ou história.

O anúncio usou a trilha sonora de abertura da versão original e um trecho da vinheta de plantão do Jornal Nacional sobre a repercussão do capítulo final da novela, em 2012.

O provável elenco

Segundo colunas como Play, do jornal O Globo, e Outro Canal, da Folha de S.Paulo, o elenco deve reunir novamente Adriana Esteves (Carminha), Murilo Benício (Tufão), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Letícia Isnard (Ivana) e Juliano Cazarré (Adauto).

Débora Falabella (Nina) apareceria apenas em participação mais limitada. A maior parte do elenco original, porém, não deve retornar — nomes como Alexandre Borges, Isis Valverde e Débora Nascimento ficariam de fora da nova fase.

A trama, segundo apurações

As mesmas colunas indicam que João Emanuel Carneiro, autor da versão original, escreve a sequência, com direção artística de Ricardo Waddington. A história teria Carminha como protagonista absoluta, em uma trajetória de redenção e vingança a partir do retorno da filha, Ágata, ao Brasil.

Nenhum desses detalhes de enredo ou equipe foi confirmado publicamente pela Globo até a publicação desta matéria.

Sigilo nos bastidores

Colunas de TV relataram que a Globo adotou um esquema rígido de confidencialidade na pré-produção, com risco de desligamento para profissionais que revelarem detalhes da trama antes do anúncio oficial. A aprovação do projeto ocorreu no fim de 2025, e a pré-produção já estava em andamento havia meses.

O fenômeno de 2012

"Avenida Brasil" é um dos maiores sucessos da história da Globo. O capítulo final registrou 51 pontos de audiência na Grande São Paulo, com 75% de share.

A novela também foi vendida a cerca de 148 países e dublada em 19 idiomas, tornando-se a produção brasileira de maior sucesso no exterior, e gerou cerca de 2 bilhões de reais em receita publicitária para a emissora, segundo estimativa da Forbes à época.