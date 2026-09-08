Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Vai ter Carminha? O que já se sabe sobre a continuação de 'Avenida Brasil'

Continuação da novela de 2012 vai ocupar a faixa das 21h após 'Quem Ama Cuida'

'Avenida Brasil': novela original volta à programação da Globo em 2026 e ganhará continuação em janeiro de 2027. (TV Globo/Reprodução)

'Avenida Brasil': novela original volta à programação da Globo em 2026 e ganhará continuação em janeiro de 2027. (TV Globo/Reprodução)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13h08.

Priorizar nos meus resultados Google

A Globo confirmou oficialmente a produção de "Avenida Brasil 2" nesta terça-feira, 8, mas ainda não revelou elenco, autoria nem enredo da nova trama.

Grande parte das informações sobre a continuação vem de apurações de colunas de TV. Veja o que já é oficial e o que segue como informação não confirmada pela emissora.

O que a Globo confirmou

A emissora anunciou nas redes sociais que "Avenida Brasil 2" estreia em janeiro de 2027 e vai suceder "Quem Ama Cuida" no horário das 21h. Não houve confirmação de dia exato, elenco ou história.

O anúncio usou a trilha sonora de abertura da versão original e um trecho da vinheta de plantão do Jornal Nacional sobre a repercussão do capítulo final da novela, em 2012.

O provável elenco

Segundo colunas como Play, do jornal O Globo, e Outro Canal, da Folha de S.Paulo, o elenco deve reunir novamente Adriana Esteves (Carminha), Murilo Benício (Tufão), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Letícia Isnard (Ivana) e Juliano Cazarré (Adauto).

Débora Falabella (Nina) apareceria apenas em participação mais limitada. A maior parte do elenco original, porém, não deve retornar — nomes como Alexandre Borges, Isis Valverde e Débora Nascimento ficariam de fora da nova fase.

A trama, segundo apurações

As mesmas colunas indicam que João Emanuel Carneiro, autor da versão original, escreve a sequência, com direção artística de Ricardo Waddington. A história teria Carminha como protagonista absoluta, em uma trajetória de redenção e vingança a partir do retorno da filha, Ágata, ao Brasil.

Nenhum desses detalhes de enredo ou equipe foi confirmado publicamente pela Globo até a publicação desta matéria.

Sigilo nos bastidores

Colunas de TV relataram que a Globo adotou um esquema rígido de confidencialidade na pré-produção, com risco de desligamento para profissionais que revelarem detalhes da trama antes do anúncio oficial. A aprovação do projeto ocorreu no fim de 2025, e a pré-produção já estava em andamento havia meses.

O fenômeno de 2012

"Avenida Brasil" é um dos maiores sucessos da história da Globo. O capítulo final registrou 51 pontos de audiência na Grande São Paulo, com 75% de share.

A novela também foi vendida a cerca de 148 países e dublada em 19 idiomas, tornando-se a produção brasileira de maior sucesso no exterior, e gerou cerca de 2 bilhões de reais em receita publicitária para a emissora, segundo estimativa da Forbes à época.

Acompanhe tudo sobre:Novelas

Mais de Pop

Pais de Celeste Rivas pedem pena de morte para D4vd caso cantor seja condenado

Filme sobre a OpenAI, dona do ChatGPT, ganha teaser com Andrew Garfield como Sam Altman; veja

'Da Magia à Sedução 2': por que um fracasso de 1998 voltou aos cinemas?

'Água Fresca Para As Flores' ganha 1º trailer de adaptação do best seller para o cinema

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Pesquisador da Anthropic pede demissão e diz que corrida da IA pode sair do controle

Brasil

Fachin intima Mendonça a responder sobre recurso da AGU contra afastamento de diretores da PF

Pop

Pais de Celeste Rivas pedem pena de morte para D4vd caso cantor seja condenado

Um conteúdo Esfera Brasil

25 anos depois: Atentado às torres gêmeas mudou a política imigratória dos EUA para sempre