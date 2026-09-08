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Trend de 'como eu seria nos anos 80' faz ChatGPT ficar instável nesta terça-feira, 8

Adele Li, head do ChatGPT Images, afirmou em coletiva que a EXAME participou, que o pico de solicitações gerou instabilidades no aplicativo

(Exame)

(Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13h32.

Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 13h37.

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Uma trend das redes sociais que usa o ChatGPT, da OpenAI, para gerar imagens de como as pessoas seriam nos anos 80 pode ter sido a responsável por uma queda global na criação de fotos com a ferramenta de inteligência artificial (IA).

Em coletiva de imprensa da qual a EXAME participou, Adele Li, head do ChatGPT Images, afirmou que a criação de imagens teve um pico graças às postagens virais e que, pela quantidade de imagens solicitadas, o aplicativo passou por instabilidades.

O que é a 'trend dos anos 80'?

A brincadeira, que viralizou no Instagram e em outras redes sociais na última semana, usa ferramentas de IA como o ChatGPT e o Gemini para transformar fotos atuais em retratos com estética da década de 1980 — recriando roupas, penteados volumosos, iluminação, cenário e a textura granulada característica de fotografias analógicas da época, enquanto preserva os traços faciais originais da pessoa.

O processo é simples: o usuário envia uma foto com o rosto visível e escreve um comando de texto (prompt) pedindo que a IA recrie a imagem como se fosse uma fotografia real da década, mantendo a identidade reconhecível.

Não é necessário nenhum aplicativo específico — a transformação acontece direto na conversa com o chatbot, que também permite pedir ajustes adicionais, como trocar roupas, penteado ou cenário, até chegar ao resultado desejado.

A trend segue a lógica de outras modas de imagem por IA que viralizaram antes, como o retrato em estilo Polaroid ou a transformação em action figure — fenômenos que costumam ter ciclo curto, surgindo em uma plataforma e dando lugar a um novo formato em poucos dias. Famosos como Virginia Fonseca, Ana Maria Braga e Gretchen também entraram na brincadeira, ajudando a acelerar a viralização.

Volume de pedidos pode ter sobrecarregado o sistema

O volume repentino de solicitações geradas pela trend teria contribuído para instabilidades no ChatGPT Images — reflexo direto da escala de uso que esse tipo de fenômeno viral pode gerar em poucos dias.

Na página oficial da empresa, a OpenAI afirma que "continua a investigar o aumento de erros que afetam a geração de imagens no ChatGPT e na API de Imagens".

"Observamos um aumento nas requisições à API de Imagens com falha após nossa última atualização. Estamos aplicando medidas de mitigação e avaliando seus efeitos. Algumas requisições de imagem ainda podem falhar. Compartilharemos outra atualização assim que tivermos mais informações", diz a empresa.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPT

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