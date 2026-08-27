Real Madrid também na Fórmula 1? Veja como a parceria está sendo desenhada

Fórmula 1: gigante do futebol espanhol é anunciado como patrocinador de corrida da Fórmula 1; saiba mais sobre (Netflix/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16h28.
O Grande Prêmio da Espanha da Fórmula 1 anunciou um novo parceiro para a etapa de 2026 na última quarta-feira, 26. A prova, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro, terá patrocínio do Real Madrid.
Essa será a estreia do circuito no calendário da categoria. Batizado de Circuito de Madring, a pista foi construída apenas para receber a Fórmula 1. Até o ano passado, a etapa espanhola era competida apenas na cidade de Barcelona.
Por enquanto, a organização do evento ainda não revelou muitos detalhes sobre a parceria. Porém, é esperado que o Real Madrid participe das atividades durante o fim de semana da Fórmula 1 na cidade.
O novo circuito, que irá receber uma competição pela primeira vez na história, fica a apenas 200 metros do centro de treinamento do clube espanhol.
Além do gigante do futebol, o Atlético de Madrid também será parceiro do circuito de Madring durante o período do Grande Prêmio da Espanha. O Estádio Metropolitano, casa dos Colchoneros, servirá de apoio logístico para a organização da corrida.
Não tem corrida da Fórmula 1 neste fim de semana. No entanto, a competição chega à Itália no primeiro fim de semana de setembro, entre os dias 4 e 6.
O tradicional Grande Prêmio da Itália, realizado no Circuito de Monza, está no calendário da categoria desde a sua criação, em 1950. Palco de diversas disputas históricas, é esperado que a corrida da próxima semana defina alguns dos conflitos atuais do Mundial de Pilotos.