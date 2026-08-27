Esporte
Fase de grupos copa 2026

Real Madrid também na Fórmula 1? Veja como a parceria está sendo desenhada

Nova etapa do calendário da Fórmula 1, que estreia em 2026, contará com o clube merengue como patrocinador oficial e apoio logístico do rival Atlético de Madrid

Fórmula 1: gigante do futebol espanhol é anunciado como patrocinador de corrida da Fórmula 1; saiba mais sobre (Netflix/Divulgação)

Fórmula 1: gigante do futebol espanhol é anunciado como patrocinador de corrida da Fórmula 1; saiba mais sobre (Netflix/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16h28.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

O Grande Prêmio da Espanha da Fórmula 1 anunciou um novo parceiro para a etapa de 2026 na última quarta-feira, 26. A prova, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro, terá patrocínio do Real Madrid.

Essa será a estreia do circuito no calendário da categoria. Batizado de Circuito de Madring, a pista foi construída apenas para receber a Fórmula 1. Até o ano passado, a etapa espanhola era competida apenas na cidade de Barcelona.

O que esperar da parceria?

Por enquanto, a organização do evento ainda não revelou muitos detalhes sobre a parceria. Porém, é esperado que o Real Madrid participe das atividades durante o fim de semana da Fórmula 1 na cidade.

O novo circuito, que irá receber uma competição pela primeira vez na história, fica a apenas 200 metros do centro de treinamento do clube espanhol.

Além do gigante do futebol, o Atlético de Madrid também será parceiro do circuito de Madring durante o período do Grande Prêmio da Espanha. O Estádio Metropolitano, casa dos Colchoneros, servirá de apoio logístico para a organização da corrida.

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

Não tem corrida da Fórmula 1 neste fim de semana. No entanto, a competição chega à Itália no primeiro fim de semana de setembro, entre os dias 4 e 6.

O tradicional Grande Prêmio da Itália, realizado no Circuito de Monza, está no calendário da categoria desde a sua criação, em 1950. Palco de diversas disputas históricas, é esperado que a corrida da próxima semana defina alguns dos conflitos atuais do Mundial de Pilotos.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Automobilismo
Próximo

Mais de Esporte

Independiente Santa Fe x Vasco: onde assistir, escalações e horário

GP da Espanha de Fórmula 1: veja datas e horários para a corrida de Madri

Bola de Ouro 2026: Brasil tem três jogadores indicados a melhor jogador; veja lista completa

De Luis Enrique a de la Fuente: confira a lista dos técnicos indicados à Bola de Ouro

Mais na Exame

Esporte

Independiente Santa Fe x Vasco: onde assistir, escalações e horário

Inteligência Artificial

Empresa no vermelho? Veja como a inteligência artificial pode cortar custos sem reduzir equipes

Negócios

Quem são os palestrantes da 1ª edição do Fórum Empreendedor do BTG Pactual Empresas

Ciência

Produto químico usado em lavanderias pode triplicar risco de dano no fígado, diz estudo