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Schumacher será homenageado pela Ferrari no GP de Fórmula 1 da Itália

Ferrari revela homenagem especial a Michael Schumacher no GP da Itália, com pintura exclusiva nos carros e macacões personalizados para Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Fórmula 1: Ferrari terá pintura especial para a Michael Schumacher (Reprodução/Instagram/@scuderiaferrari)

Fórmula 1: Ferrari terá pintura especial para a Michael Schumacher (Reprodução/Instagram/@scuderiaferrari)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12h14.

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Neste fim de semana, acontece o Grande Prêmio da Itália de 2026. Para celebrar essa etapa tão tradicional da história da Fórmula 1, a Ferrari irá homenagear o heptacampeão Michael Schumacher.

Como parte da homenagem, os carros vermelhos terão uma pintura especial e a dupla da equipe, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, irá competir com macacões especiais detalhados com referências ao legado do piloto alemão.

Como será a homenagem da Ferrari?

Na última sexta-feira, 28, a Ferrari revelou imagens dos macacões. Enquanto a pintura especial dos carros da equipe foi revelada na terça-feira, 1.

O uniforme, que segue no tom vermelho, terá a assinatura de Schumacher estampada na região do quadril. Além de sete estrelas estampadas na parte superior das costas, em homenagem aos sete títulos de Michael.

Michael Schumacher correu pela Ferrari por 11 temporadas consecutivas, entre 1996 a 2006, e conquistou cinco títulos de pilotos e seis de construtores com a equipe de Maranello.

Confira a programação do GP da Itália:

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

  • Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)
  • Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO

  • Treino Livre 3 - 7h30 (de Brasília)
  • Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO

  • Corrida - 10h (de Brasília)
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