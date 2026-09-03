Schumacher será homenageado pela Ferrari no GP de Fórmula 1 da Itália

Fórmula 1: Ferrari terá pintura especial para a Michael Schumacher (Reprodução/Instagram/@scuderiaferrari)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12h14.
Neste fim de semana, acontece o Grande Prêmio da Itália de 2026. Para celebrar essa etapa tão tradicional da história da Fórmula 1, a Ferrari irá homenagear o heptacampeão Michael Schumacher.
Como parte da homenagem, os carros vermelhos terão uma pintura especial e a dupla da equipe, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, irá competir com macacões especiais detalhados com referências ao legado do piloto alemão.
Na última sexta-feira, 28, a Ferrari revelou imagens dos macacões. Enquanto a pintura especial dos carros da equipe foi revelada na terça-feira, 1.
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O uniforme, que segue no tom vermelho, terá a assinatura de Schumacher estampada na região do quadril. Além de sete estrelas estampadas na parte superior das costas, em homenagem aos sete títulos de Michael.
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Michael Schumacher correu pela Ferrari por 11 temporadas consecutivas, entre 1996 a 2006, e conquistou cinco títulos de pilotos e seis de construtores com a equipe de Maranello.