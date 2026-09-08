Fundador da Binance defende que os IPOs do futuro serão em blockchain

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, espera que ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) migrem para a blockchain. Sua previsão ocorre em um momento em que IPOs on-chain já funcionam em infraestrutura regulada e ativa.

Zhao não indicou prazo nem detalhes. Contudo, o sistema que ele mencionou já está operacional e as primeiras operações foram realizadas. Para o investidor, três pontos mudam e um aspecto importante permanece igual.

IPOs will move on chain. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 8, 2026

O que os IPOs on-chain mudam para o investidor?

O acesso é o principal ponto. Uma oferta tokenizada pode ficar disponível ao público já no primeiro dia. Em modelos tradicionais, as alocações ainda são direcionadas a instituições e clientes qualificados.

Em seguida, o fator tempo. Ativos tokenizados operam 24 horas, então uma listagem não depende mais do toque do sino de abertura. Fora isso há o fator tamanho também, pois ações podem ser divididas em pequenas frações de modo nativo.

Os custos também pesam. Intermediários tradicionais como bancos, advogados e auditores participam de cada IPO convencional, enquanto a automação elimina parte desse processo.

O capital está acompanhando essa tendência. Atualmente, ações tokenizadas acumulam cerca de US$ 2,9 bilhões em valor on-chain, segundo a rwa.xyz, um avanço de aproximadamente 14% em um mês. A Grayscale aponta a BNB Chain como uma das principais blockchains para ações tokenizadas.

O que continua exatamente igual?

O formato se transforma, mas a legislação permanece. Em janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) afirmou que a tokenização de uma ação mantém inalteradas as exigências de registro e divulgação.

A titularidade merece atenção. Certos produtos negociados acompanham o preço do papel, mas não oferecem direitos de investidor, e os detalhes contratuais definem isso.

Plataformas estabelecidas também estão avançando. A Bolsa de Valores de Nova York registrou em abril uma norma que entrou em vigor imediatamente. Agora, versões tokenizadas de ações de grandes empresas podem ser negociadas ao lado das convencionais, com liquidação no dia seguinte. Na Europa, uma exchange licenciada sob o regime de testes de ledger distribuído do bloco realizou o primeiro IPO on-chain naquele mesmo mês.

A liquidez segue em aberto. Uma oferta tokenizada pode ser negociada sem interrupção, porém mercados pouco movimentados ainda afetam o preço com facilidade.

Zhao fez diversas previsões expressivas para o mercado este ano. Neste caso, o conceito já tem exemplos práticos, então a dúvida é sobre a escala, não mais sobre viabilidade. O próximo indicativo será se um emissor de destaque global seguir o mesmo caminho.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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